Deskoherní Far Cry bude zasazené do třetího dílu. Opět se setkáme s šílencem Vaasem

Deskoherní adaptace Far Cry ponese podtitul Escape from Rook Islands a bude vycházet ze třetího dílu legendární série stříleček od Ubisoftu. Společně se svými spoluhráči budete čelit všem nástrahám, které si pro vás přichystají nejen samotné Rookovy ostrovy, ale také šílený Vaas Montenegro a další postavy známé z počítačových her. Jak už se dá odtušit z předchozích vět, vaším hlavním cílem bude dostat se spolu se svými kamarády pryč z ostrovů. A nepropadnout při tom šílenství. Právě práce s mentálním stavem vašich postav vypadá dost zajímavě.

Tvůrci lákají především na otevřený svět tropického ostrova, v němž bude pořád co prozkoumávat. Jako hráči si můžete vybrat jednu z 6 postav známých z předlohy, nechybí například Jason nebo Daisy. Každá z nich má své speciální schopnosti a dovednosti, kterými budete přispívat k přežití celé skupiny. Postavy by se měly postupně rozvíjet a samozřejmě získávat lepší vybavení. Informací ke hře zatím není mnoho, nicméně dá se spekulovat o nějakém příběhovém módu, protože se autoři nechali slyšet, že vás čekají i příběhové mise.

Prozatím to vypadá, že v krabici najdete obstojnou nálož obsahu - takřka 160 karet, 12 barevných plastových kostek, desky postav s nastavitelnými kolečky, více než 290 různých tokenů (mezi nimi i ty, které mění políčka na mapě) a mimo jiné také hexagonový herní plán. Není zřejmé, zda bude hra obsahovat také plastové figurky, či zda se tvůrci rozhodnou jít cestou standees, každopádně na vás čeká celkem 39 postav.

Za titulem stojí francouzské studio Funforge, jež má na svém kontě například populární eurovku Brass: Birmingham a Brass: Lancashire nebo oddechovku Donuts (nedávno vyšla také v českém jazyce pod názvem Donuty!). Far Cry: Escape from Rook Islands by mělo vyjít někdy ve druhém kvartálu letošního roku, předobjednávková cena pak činí 65 euro bez dopravy (cca 1 700 korun).