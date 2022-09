Deskovka Kingdom Come rozjela crowdfundingovou kampaň. Cíle dosáhla za pár hodin

Příprava deskovkové verze českého Kingdom Come: Deliverance byla oznámena už loni na podzim. Až tento týden se rozjela kampaň na stránkách Gamefound a daného cíle, což bylo 100 000€, se podařilo dosáhnout za necelé 2 hodiny. Fanoušci mohou přispívat ještě necelé 2 týdny a stále zbývá ještě pár cílů, kterých mohou dosáhnout.

Na této deskovce pracuje brněnské studio Boardcubator, které má za sebou menší hry jako Project L nebo Space Race. Hlavní náplní hry bude kooperativní kampaň pro 1 až 4 hráče, přičemž by ji mělo být možné projít přibližně za 4 hodiny. Deskovka bude provázaná s mobilní aplikací, která hráče provede jednotlivými scénáři.

Příběh je zasazený do roku 1421. Od bitvy u Živohoště uběhly 2 roky. Celou tu dobu proti sobě brojí katolíci a husité. Ve službách olomouckého biskupa Jana XII. Železného se vydáme do Prahy rozvrátit zdejší podporu husitů. Narazíme na informátora, ale ten z nenadání přestane komunikovat. Tady začíná ta pravá zápletka. Celý příběh bude v aplikaci namluvený, což má ještě více přidat atmosféře. Hra bude kompletně v češtině, což se týká právě i audia.

Skrz příspěvek do kampaně můžete hru mít ve dvou verzích. The Squire Pledge je základ, se kterým si Kingdom Come užijete naplno s cenovkou 130€, tedy zhruba

3 200Kč. The Knight Pledge za 180€, což je zhruba 4 400 Kč, zahrnuje navíc expanzi s miniaturami. Během oznámení příprav deskovky bylo zmíněno, že by se hra měla dostat k přispěvatelům během roku 2023. V kampani je nicméně zmíněn až prosinec 2024.

Zdroj: Gamefound