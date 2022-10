Deskovka Kingdom Come ruší svoji kampaň. Tvorba by stála mnohem víc, než byl vytyčený cíl

Nešťastně končí nadějně vypadají deskovka podle úspěšné české hry spolu se studiem, které ji mělo vytvořit.

Na první pohled se mohlo zdát, že crowdfundingová kampaň pro deskovku Kingdom Come probíhala více než dobře. Cíle 100 000€ bylo dosaženo v rámci hodin a nedlouho nato se částka přehoupla přes trojnásobek. Nakonec ale deskovková varianta středověkého RPG nevznikne, protože tvůrci doufali v mnohem větší úspěch. Jak uvádí ve svém vyjádření, jejich reálným cílem bylo vybrat zhruba 1,5 milionu euro.

Prý neměli dostatečné sebevědomí na to, aby ukázali skutečnou částku. I přes úpravy kampaně a neustálou podporu Gamefoundu se jim nepodařilo dosáhnout dostatečného počtu přispěvatelů, aby mohli hru vytvořit v takové kvalitě, kterou by si podle nich zasloužila. Proto se kampaň ruší a fanouškům nebudou strženy žádné peníze.

Samotný projekt není to jediné, co se ruší. Své brány zavírá přímo studio Boardcubator. Nechtějí ale zahodit svoji několikaletou práci. „Není to jen KCD, je to celá platforma, která se může rozšířit do spousty světů. Věříme, že aplikace mají místo ve světě deskovek, pokud jsou udělané dobře - jen si představte budoucnost, kde byste mohli hrát deskovku s novým obsahem v nejvyšší kvalitě po jediném kliknutí.“ Jako koncept to zní velmi dobře, ale náklady na tvorbu očividně nejsou malé.

