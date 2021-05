Deskovková událost roku je zde. Hra Zaklínač míří na Kickstarter

Na crowdfundingovou platformu Kickstarter právě zamířila jedna z nejočekávanějších kampaní tohoto roku. Zavítala sem totiž desková hra Zaklínač, s oficiální licencí od CD Projekt. Kampaň je přitom zajímavá i pro nás, hra je totiž k dostání i česky.

Velcí i malí vydavatelé deskových her často využívají komunitní financování pro vydávání nových titulů a to často i v případě, kdy se jedná o velkou zavedenou firmu a dobře prodejný titul. To platí i o nové hře The Witcher: Old World, která je právě na Kickstarteru. jejím autorem je Łukasz Woźniak, ostřílený autor her, který stojí i za povedenou karetní hrou Valhala, která vyšla česky od Rexher.



Obsah krabice je našlapaný, za figurky si ale připlatíte

V deskovkovém Zaklínačovi se ocitnete v roli jednoho zaklínače spadající pod jednu z pěti škol. Dějově se odehrává roky před příběhem Geralta z Rivie. V rámci otevřeného světa si budete vylepšovat postavu, plnit úkoly a bojovat s monstry či dalšími hráči. Hra je totiž v základu kompetitivní, rozšíření Wild Hunt ale přidává i kooperativní mód, kdy všichni hráči hrají proti hře.

Základem jsou karty, které slouží jak k pohybu, tak i boji a dalším efektům ve hře. zde se nezapře autorův rukopis. Díky tomu by mělo být samotné hraní poměrně jednoduché a svižné i přes větší komplexnost hry.

Jak na Kickstarter a proč možná počkat

V rámci kampaně je možné hru pořídit za 70 eur v základní edici, kde jsou monstra na hracím plánu reprezentována papírovými tokeny. Jestliže chcete figurky, musíte sáhnout po 125 eurech. Obojí je přitom bez dopravy, která do Evropy stojí přibližně dalších 20 eur, vydavatel ale slibuje, že je to finální cena bez dodatečného DPH či cla.



Figurky monster vypadají opravdu pěkně

Pokud máte o hru zájem, stačí se na Kickstarter zaregistrovat a vybrat vámi zvolený pledge, případně vybrat ten pouze za 1 euro a získat přístup do Pledge Manageru. To je stránka, ve které se následně, měsíce po kampani, platí poštovné a řeší finální objednávky. Je zde možné si dokoupit doplňky, či zakoupit samotnou hru, pakliže jste při kampani vyčkávali a přispěli pouze jedno euro.

Výhodou verze z Kickstarteru je to, že bude obsahovat všechny odemknuté stretch goaly zdarma. To jsou nejrůznější karty či figurky (tokeny u levnější varianty) a další obsah, který vydavatel přidává vždy po dosažení určité vybrané částky. Tyto bonusy pak následně zamíří do obchodů, budou ale pravděpodobně ve formě placeného rozšíření a ty označené Kickstarter Exclusive jinak koupit nepůjdou.



Pouze verze z Kickstarteru bude mít bonusy navíc

Do kampaně se také zapojil český vydavatel Blackfire a tak i hra objednaná z Kickstarteru vám dorazí česky (jazyk si vyberete až v Pledge Manageru). Přispění tak nebrání ani těm, kteří neholdují hrám v angličtině. Velká nevýhoda Kickstarteru je ale ta, že přispíváte v momentě, kdy je hra stále ve vývoji a předpokládané datum doručení je až v červnu příštího roku. Reálně tak platíte rok dopředu, pravděpodobně i déle. Mnoho projektů totiž v průběhu vývoje, výroby či doručení nabere zpoždění i rok a déle. Pokud tedy neradi čekáte či platíte dopředu, bude lepší vyčkat, až se hra objeví v českých obchodech a koupit si ji zde.

Letos uvidíme i Skyrim a 6: Siege

Kampaň jako taková jede velmi dobře, v aktuální chvíli je vybráno na 2,5 milionu eur (přibližně 63 milionů korun). Velkým deskovým hrám podle počítačových her se obecně v poslední době velmi daří. Nedávno skončila kampaň na Monster Hunter:World, kde bylo vybráno na 3,5 milionu liber (přibližně 100 milionů korun) a v minulosti bylo úspěšné třeba i Assassin's Creed: Brotherhood of Venice s vybranými 1,3 miliony kanadských dolarů (přibližně 23 milionů korun) či Darkest Dungeon s 5,6 miliony dolarů (cca 116 milionů korun).

V tomto roce ale také vyjde deskovkový The Elder Scrolls V: Skyrim The Board Game či 6: Siege - The Board Game a tak rozhodně je na to čekat. Tyto projekty se ale, s největší pravděpodobností, české lokalizace nedočkají. Jinak je tomu ale u deskové hry Blodborne, která by měla co nevidět zamířit na české pulty.