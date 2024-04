Deskovky podle Falloutu. Pustinu můžete navštívit ve stolním RPG i v rozsáhlé figurkovce

Pokud vás nový seriál z prostředí Falloutu nalákal na nějaké postnukleární dobrodružství plné ghúlů, radiace a víček od Nuka Coly, můžete sáhnout po některé z deskových her. Je libo monumentální figurkovka, RPG nebo snad příběhovka?

Fallout: Desková hra Počet hráčů: 1-4 ● Doporučený věk: 14+ ● Herní doba: 180 minut ● Jazyk: čeština (Blackfire) Fallout: Desková hra je kompetitivní hra z prostředí Falloutu 4. Předpřipravené jsou pro vás 4 scénáře, které vždy rozehrají začátek příběhu. Jak se však bude děj ubírat dále, to už záleží jen na vás a vašich rozhodnutích. Přidáte se na stranu Železnice, nebo pomůžete Institutu? Budete sympatizovat s Bratrstvem oceli, nebo se naopak spolčíte s Enklávou? To už záleží na vás a vašich protihráčích. Protože postapokalyptický svět je pořádně nebezpečné místo, jede si tady každý hezky za sebe. Všechny úkoly ve hře, ať už ty ovlivňující hlavní dějovou linku nebo vedlejší, jsou společné a všichni hráči vidí, co je třeba k jejich splnění udělat. Obvykle máte na výběr dvě možnosti, přičemž každá pomůže jiné straně konfliktu (scénáře). Klidně se tak může stát, že vám někdo úkol ukradne před nosem, a ještě k tomu ho povede úplně opačnou stranou, než jste chtěli vy. To je občas k naštvání, protože příběhy píše Fallout velmi zajímavé a častokrát člověka zamrzí, když se nějaká dějová linka odstřihne. Tento neduh částečně řeší rozšíření Nová Kalifornie, jež přináší také kooperativní variantu hraní. Kromě čtení příběhových karet a řešení úkolů budete ve Falloutu hlavně bojovat, přičemž na vás čeká celá plejáda nepřátel seřazených na stupnici "toho zvládnu levou zadní" až po "raději budu utíkat pryč". Ke slovu se přihlásí také vylepšování postavy – za každé zabité monstrum získáváte zkušenosti, díky nimž svou postavu levelujete a získáváte nové skilly, díky nimž budete moci přehazovat kostky, které potřebujete pro plnění úkolů i boj.

Fallout: Wasteland Warfare Počet hráčů: 1-8 ● Doporučený věk: 14+ ● Herní doba: 240 minut ● Jazyk: angličtina Fallout: Wasteland Warfare je figurková hra ze světa Falloutu. Svůj tým si můžete poskládat z širokého spektra frakcí, spojenců a postav známých z předlohy. Své svěřence a celou osadu budete moci dále rozvíjet, získávat V.A.T.S. bonusy a perky. Čas od času se však budete muset vydat i do pustiny, kde najdete zajímavé vybavení a víčka, za něž si následně budete moci kupovat zbraně a vylepšení. Zároveň si však budete muset dávat velký pozor na nebezpečí, která radioaktivní pustina skrývá. Wasteland Warfare je možné hrát hned v několika variantách – PvP, sólo i kooperativně. Hra nabízí i jednorázové mise a narativní kampaň. Oproti klasickým deskovkám je Fallout: Wasteland Warfare o něco náročnější z hlediska pravidel i samotného hraní, na druhou stranu poskytuje větší volnost a obrovské množství obsahu. Kromě detailních figurek si můžete pořídit také spoustu nejrůznějších budov a scenérií, mezi nimiž nechybí osady od Red Rocket po Sancturary Hills, havarovaný Vertbird nebo ikonické automaty na Nuka Colu. Jen je třeba počítat s tím, že pokud si všechny tyhle vychytávky budete chtít pořídit, vaše peněženka to pořádně pocítí.

Fallout RPG Jazyk: angličtina Modiphius Entertainment má ve svém portfoliu také RPG na motivy Falloutu. Můžete se v něm stát přeživším, nájezdníkem super mutantem, ghúlem, a dokonce i robotem. Můžete se jen tak potulovat postapokalyptickým světem nebo se přidat třeba k Bratrstvu oceli. Rozhodnutí je jen a jen na vás. Do rukou se vám dostanou ikonické zbraně a další vybavení známé z videoherní série. Fallout RPG je založeno na systému 2d20, který využívají mimo jiné také RPG ze světa Duny nebo StarTreku. Pokud by vás tato záležitost zaujala, ale nebyli jste si jistí, jestli se do tak narativně náročného zážitku chcete pustit, můžete si z webu Modiphiusu zdarma stáhnou free verzi pravidel, která vám na 64 stranách představí všechno nejdůležitější.

Fallout Shelter Počet hráčů: 2-4 ● Doporučený věk: 14+ ● Herní doba: 90 minut ● Jazyk: čeština (Blackfire) Fallout Shelter vychází ze stejnojmenné předlohy, která původně vyšla na mobily, takže je jasné, že se tentokrát namísto na boj zaměříme na budování vlastního krytu. Vaším cílem je stát se hlavním správcem a abyste toho dosáhli, musíte svým spolubydlícím dokázat, že se pro tuto pozici hodíte nejvíce. Na starost tedy máte své vlastní patro vaultu, které postupně zvelebujete, za což získáváte od ostatních body sympatie. Kdo jich na konci bude mít nejvíc, ten vyhrál. V průběhu hry budete umisťovat figurky svých obyvatel do místností vaultu. Zpočátku máte k dispozici jen ty základní, společné pro všechny. Postupem času, jakmile nasbíráte dostatek surovin, si však budete moci pořizovat silnější místnosti, které si umisťujete do svého patra. Aby to ale nebylo tak jednoduché, budete se muset vypořádat také s hrozbami, které mohou přijít na konci kola a které vám blokují místnosti do té doby, než se jich nezbavíte. Obvykle se jedná o příšery, ale může vás postihnout třeba i takový výpadek energie. Fallout Shelter se moc příjemné hraje a rychle odsýpá. Potěší také kvalita produkce, hra je v malé plechové krabičce, figurky pracovníků jsou pěkně detailní a znázorňují Nukemana v pozicích skillů a moc se nám líbí také plastové karty hrozeb, jež perfektně překrývají původní karty místností. Tahle hra sice v době svého vydání trochu zapadla, nicméně minout ji by byla jistě chyba a to nejen pro fanoušky Falloutu.

Magic: The Gathering – Universes Beyond: Fallout Počet hráčů: 2-8 ● Doporučený věk: 12+ ● Herní doba: 20 minut ● Jazyk: angličtina Jedním z nejnovějších přírůstků do rodiny Magic: The Gathering je speciální edice ze světa Falloutu. Série je oslavou celé historie této značky a na kartách najdete postavy, zbraně a vybavení známé ze všech videoher od roku 1997. Základem setu jsou tzv. Commander Decky, z nichž každý se točí kolem nějaké postavy. V čele mutantího decku stojí The Wise Mothman, v útočném balíčku najdete nájezdníka Caesara, ve vědeckém balíčku se ukrývá doktorka Madison Li a konečně z balíčku zaměřeného na sběr vybavení na vás vyskočí Dogmeat. Každý Commander obsahuje balíček se 100 kartami, který je okamžitě připravený ke hře. Kromě toho se můžete těšit i na dva booster packy, v nichž můžete najít skutečné sběratelské lahůdky, mimo jiné například kartu ve stylu příručního počítače Pip-Boy nebo očíslované karty bobblehead figurek pro vlastnosti systému S.P.E.C.I.A.L.