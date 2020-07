Destiny 2: Beyond Light bylo kvůli pandemii odloženo na listopad

Bungie oznámilo, že datum vydání rozšíření Beyond Light pro hru Destiny 2 bylo přesunuto z původního 22. září na 10. listopad letošního roku. Pro vývojáře byla současná omezení a vše kolem pandemie podle jejich vlastních slov pěknou výzvou a je to také hlavním důvodem, proč bylo Beyond Light nakonec odloženo.

"Posledních několik měsíců bylo pro nás výzvou a dokud pandemie stále probíhá, bude i nadále. Naučili jsme se vyvíjet pro nás novým způsobem, a to že jsme museli pracovat, aniž bychom seděli vedle sebe. I přes tyto překážky jsme stále oddání přinést stejnou úroveň kvality, jakou od nás fanoušci očekávají," píše se v oficiálním prohlášení.

„Naše hra vypráví silný příběh a má neuvěřitelné nové funkce, ze kterých naší hráči budou opravdu nadšení. Naším cílem je vždy udělat co nejlepší a nejzábavnější DLC, jaké pro fanoušky můžeme udělat. Za tímto účelem musíme udělat to, co je pro naši hru nejlepší, a proto posunujeme datum vydání," dodává.