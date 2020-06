Destiny 2: Beyond Light odhaluje novou příběhovou kapitolu a vývoj univerza

Destiny 2 od studia Bungie má za sebou opravdu dlouhou cestu. Po vydání se snažilo neustále obohacovat novým obsahem, avšak teprve po osamostatnění ze spárů Activision dokázali vývojáři vyrazit správným směrem a od té doby upaluje vývoj tohoto univerza vpřed mílovými kroky.

Nyní se konečně představuje další velký krok vpřed - rozšíření Beyond Light, které dorazí 22. září letošního roku a přinese mnoho nového, ale především příslib na dalších několik let.

Nová příběhová kapitola má trvat několik let a přinese hned trojici velkých rozšíření - Beyond Light (2020), The Witch Queen (2021) a Lightfall (2022), což je prozatím pracovní název. Tvůrci slibují velmi rozšířit příběh, odhalit mnohá tajemství a pokračovat v boji Strážců proti silám vesmírného zla. Nesmíme také zapomínat, že Destiny 2 dorazí také na PS5 a Xbox Series X, kde budete moci ve svém putování pokračovat.

A na co se můžeme v Beyond Light těšit? Především navštívíme zcela novou lokaci - zamrzlý měsíc Jupiteru jménem Europa, kde narazíme nejen na zamrzlé pláně, ale především tajné podzemní komplexy, skrývající pradávné tajemství. Velkou novinkou bude samotná Temnota, jeden z klíčových pilířů zla celé značky. Od ní si vypůjčíme novou schopnost Stasis, která dokáže zmrazit nepřítele na místě. Každá třída samozřejmě využije schopnost trochu jinak.

Nakonec dorazí nový raid jménem Deep Stone Crypt, nové herní režimy a tunu nového vybavení, zbraní, veřejných eventů a dalších maličkostí pro customizaci vašich Strážců. Pokud chcete náhodou naskočit do světa Destiny 2 čerstvě, tvůrci pro vás připravují také fešnou sběratelskou edici, která kromě hry a kompletního přístupu k ročnímu obsahu nabídne ještě repliku Splintera, stylovou futuristickou brašnu, logbook a celou řadu dalších maličkostí. Dostupná ale bude pouze v obchodě Bungie.

