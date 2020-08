Destroy All Humans!: Crypto-137 hlásí návrat | Recenze

Co baví Super grafická stylizace

Řada vtipů a narážek

Zábavné terorizování lidské rasy Co vadí Krátké herní mise

Neucelený herní svět

Občasné technické nedostatky

Zastaralá hratelnost 7 /10 Hodnocení

Taková mimozemská invaze, to není žádná legrace. Tedy za předpokladu, že jste v lidské kůži. Jenže v případě opačném je to opravdu zábavná a hlavně návyková záležitost, která se jen tak neomrzí. Alespoň tak je tomu totiž v případě remaku kultovní klasiky Destroy All Humans! z roku 2005. Titul, respektive celá série si ve své době získala skutečně velké množství herních fanoušků, bohužel upadající kvalita následujících pokračování vedla k postupnému zániku značky. Těžko říct proč, ale zrovna letošní rok se jeví vývojářskému týmu Black Forest Games jako ten nejvhodnější pro resuscitaci celé značky a remake původního dílu.

Horký brambor z vesmíru

Nutno poznamenat, že studio Black Forest Games není autorským týmem originálu. O ten se v roce 2005 postaralo Pandemic Studios. O následné pokračování potom Locomotive Games, Sandblast Games a zmiňovaní Black Forest Games, což nám naznačuje, že nebylo vždy všechno tak úplně v pořádku.



Po grafické stránce se remake proměnil skutečně výrazně

Značku si tak jednotlivá studia přehazovala jako horký brambor a z nějakého záhadného důvodu se dostalo také na remake toho nejlepšího z celé série. Těžko říct, zda jde o nostalgii a lásku k originálu nebo snad pověstné zlomení hole nad dalším dílem, každopádně remake Destroy All Humans! rozhodně nebyl špatný nápad.



Zejména cut-scény nabízejí hezkou podívanou

V první řadě musíme ocenit skutečnost, že se vývojáři nespokojili s remasterem, ale pustili se přímo do kompletní předělávky. U patnáct let starého titulu jde rozhodně o efektivnější řešení, které dává smysl. Stále totiž zastávám názor, že remasterovat hru z období dvou herních generací zpět je víceméně ztráta času, a to i přes stále rostoucí tendence takto činit.

Poslušně hlásím...

Remake Destroy All Humans! se pochopitelně věrně drží svého originálu, přináší však i několik obsahových novinek a zejména přepracovanou grafickou stránku. Znovu se tak v praštěném a lehce přitroublém příběhu ujmete zákeřného emzáka jménem Crypto-137, který se pod vedením svého důstojníka vydává terorizovat obyvatele planety Země. Cíl celého snažení je tak nabíledni. Podmanit si celé lidské pokolení.



Crypto-137 je připraven terorizovat obyvatele Země

Příběhová linka, stejně tak jako koncept celé hratelnosti, vychází z původního dílu a vyznačuje se příjemnou lehkostí s komediálním podtextem na hranici parodie. Destroy All Humans! by se dalo charakterizovat jako herní parodie amerických sci-fi invazních snímků. Pravdou však zůstává, že podobný nekorektní humor rozhodně nemusí sednout každému.

Takový Mars útočí na monitorech. Humor a zesměšňování celého tématu je jedním z hlavních lákadel celého titulu a je třeba říct, že funguje stejně tak spolehlivě, jako tomu bylo před patnácti lety. Crypto-137 tak opět bude plnit řadu nejbláznivějších misí plných klonování, análních sond, elektrických šoků, čtení myšlenek, telekineze krav apod. Destroy All Humans! představuje polootevřený svět, který hráčům nabízí splnit si řadu bláznivých nápadů.

Ufoni z druhé ruky - Vojtěch Matušinský Já si Destroy All Humans! nyní zahrál poprvé a musím říct, že jsem opravdu rád, že jsem díky Black Forest Games tento rest dohnal. Pod pojmem mimozemšťané si představím sice Vetřelce, Predátora či Klingony, ale také starou dobrou klasiku Mars útočí! K té sci-fi retro kultuře zkrátka patří létající talíře a trošku směšní mimozemšťané a hra to vše přivádí k životu. Hned po prvním zapnutí mě zahalil příjemný pocit retra. Farmáři zděšení, jací hnusáci tam jsou, namyšlení generálové, kteří po vás posílají „americkou ocel“ či i tajní agenti ve stylu Mužů v černém. Hra s tím pracuje skvěle, pomrkává, vtipkuje, lidi nazývá opicemi a novinové články maskují mimozemské útoky jako nehody… no protože skleníkové plyny vydávané krávami zkrátka snadno explodují. Farmáři zděšení, jací hnusáci tam jsou, namyšlení generálové, kteří po vás posílají „americkou ocel“ či i tajní agenti ve stylu Mužů v černém Boj je hlavně hravý. Slušná zásoba možností vám umožní si jen zastřílet, ale také lidem prasknout hlavy nebo pomocí telekineze házet věcmi jak Jedi. Váš létající talíř pak nadělá pořádný armageddon a ničit téměř bezmocná města je obrovsky uspokojivé. Jenomže krása hry je i v tom, že nebudete jen bojovat. Infiltrace v převleku za starostu, čtení myšlenek či prosté blbnutí po mapě. Děláte relativně dost věcí v honbě za čistou původní furonskou DNA. Ale i mimo kampaň se pobavíte různými výzvami. Hra je ostatně právě o tom, že slabí lidé jsou pro masochistického Crypta slušným zdrojem zábavy. Vytkl bych, že hra dokáže být celkem rychle monotónní, jelikož není moc komplexní, je zkrátka jednoduchá. Ale vlastně se mi to tak líbí. Poslední dny jsem měl nabyté jak blázen a u hry jsem příjemně vypnul. Sektě Vesmírných lidí rozhodně doporučuji. Hodnocení: 8/10

Herní náplň je rozdělena na dvě části. V té první jsou cílem jasně definované úkoly, ve druhé se potom soustředíte na jednotlivé výzvy, ve kterých děláte z krav BBQ nebo házíte slepice po obyvatelích Země. Ve svém jádru se jedná o opravdu bláznivou hru, celý koncept ale funguje spolehlivě a v kombinaci s celkovou atmosférou Ameriky padesátých let přináší pocit jedinečnosti.

Výrazný posun

Tou nejvýraznější změnou, kterou remake přináší, je grafické zpracování. To doznalo velkých změn, a přestože se stále pohybuje na hraně průměru, nápadná estetická stylizace béčkových retro filmů funguje na jedničku. Po technické stránce nelze zatajit řadu bugů či několik prapodivných pádů hry na PS4 Pro, kterých jsme se během recenzování dočkali. Všichni však pevně věříme, že šlo o nešťastnou shodu náhod, která se již nebude v budoucnu opakovat.



Použitý humor funguje i po patnácti letech

Mírných změn se titul dočkal i po stránce obsahové, za což vývojářům dáváme palec vzhůru. Těšit se můžete na nějaké to další vybavení, a dokonce i novou herní misi. I tak se však Destroy All Humans! svou herní délkou řadí spíše ke kratším titulům, kompletní dohrání nezabere více než deset hodin. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o remake rozhodně nemáme výtky. Ba naopak.

Těšit se můžete na nějaké to další vybavení, a dokonce i novou herní misi

Po stránce hratelnosti se remake drží originálu, zde výraznější změny nehledejme. Hráči tak musejí chtě nechtě počítat s výrazným zastaráním celého materiálu, který je servírován dnes již dávno překonaným způsobem a naráží na tehdejší nešvary. Polootevřený svět je tak zbytečně roztříštěný a neucelený, jednotlivé mise jsou žalostně krátké. Titul má sice spád, celková integrita tím ovšem trpí. K tomu přičtěme časté loadingy či řadu zastaralých herních mechanik a máme tu krásný případ zastarání herních titulů.

Cekově je třeba si ovšem uvědomit, že jde o remake klasiky, který by měl z velké části zachovávat původní premisy. A v tomto ohledu Destroy All Humans! plní své poselství více než spolehlivě.