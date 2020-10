Destruction AllStars odloženy na příští rok, budou zdarma v předplatném PS+

Odkládání her je něco, co hráče nikdy nepotěší. V případě Destruction AllStars to ale není tak velká věc. Mezi ostatními launch tituly PlayStationu 5 totiž tak nějak zapadaly a rozhodně kolem něj nebude takový poprask, jako kdyby se něco podobného stalo s Demon's Souls. Nové konkrétní datum vydání jsme se zatím nedozvěděli, ale mělo by to být někdy během února příštího roku.

Důvod odkladu vývojáři v jejich oznámení neuvedli. Nicméně k odkladu dodávají, že při vydání budou Destruction AllStars dva měsíce součástí nabídky předplatného PlayStation Plus. Případů, kdy hru předplatitelé dostali hned při vydání a dařilo se jí výborně, je hned několik. Z poslední doby například Fall Guys a patří mezi ně i Rocket League.

Hráči, kteří si již hru stihli předobjednat, dostanou prozatím své peníze zpět. Příští týden bychom se pak měli dočkat nového traileru.

Zdroj: PS.Blog