Destruction Allstars: povrchové škrábnutí | Recenze

Co baví Arkádová hratelnost

Týmové i sólo režimy

Rozmanití hrdinové

Svižné tempo

Využití DualSense Co vadí Málo obsahu

Mikrotransakce

Po chvíli omrzí 7 /10 Hodnocení

Rodina exkluzivních titulů pro PS5 se pomalu ale jistě rozrůstá a svoji komunitu prostřednictvím PS Plus se nyní snaží nabrat čerstvá novinka jménem Destruction Allstars. Podobně se ve svých začátcích prosazovala například Rocket League a dnes je z ní jeden z vysoce populárních esport titulů. V případě nového destrukčního derby se zajímavými prvky to tak horké patrně nebude, ale aspoň hra nebude hned na svém začátku trpět nedostatkem hráčů. Jaké jsou ale její šance na jejich udržení?

Znič, co se hýbe

Destruction Allstars, jak už název velmi znatelně napovídá, se točí primárně kolem ničení, destrukce a likvidace všeho kolem. Především tedy ostatních vozů, které se vám připletou do cesty. Všechny režimy a styly hry se kolem této snahy motají, ale dávají jí různé variace. Nebudete navíc bourat pouze do vozů, ale také do samotných hráčů, kteří zrovna nemají do čeho usednout.



Singleplayerových cutscén se dočkáte, jsou ale skryté za mikrotransakcemi

Destruction Allstars zatím nabízí 4 online režimy, dva sólo a dva týmové. V případě sólo režimů narazíme na něco jako battle royale, kde se snažíte zůstat posledním přeživším. Během ježdění arénou se navíc postupně propadají její určité části a je tak čím dál náročnější neskončit v propadlišti dějin. Druhým sólo režimem je Mayhem, v němž se budete prostě a jednoduše snažit nasbírat co nejvíce bodů a porazit tak ostatní. Zde je počet životů neomezený a Mayhem by se tak v podstatě dal označit za variaci na deathmatch.

V případě sólo režimů narazíme na něco jako battle royale, kde se snažíte zůstat posledním přeživším

Pokud jste spíše týmoví hráči, jistě vás potěší, že si můžete zahrát také bok po boku se svými přáteli, nebo neznámými společníky, které už potom v životě nespatříte. Souboje týmů osm proti osmi se točí kolem sbírání bodů za narážení do nepřátel a jejich následné potvrzování. V případě režimu Carnado se snažíte posbírat bodíky a následně se dostat do středu arény, kde velké tornádo zničí váš vůz. Odměnou za to vám ale bude přičtení bodů na účet vašeho týmu. Ve druhém režimu pro týmy se potom musíte snažit sbírat součástky z rozbitých vozů soupeřů a ukládat je do banky. Díky dostatku uložených bodů se pak snaží váš tým banku získat do své moci a tým, který jich má na konci hry více, se může radovat z vítězství.



Vůz každého hrdiny má jinou speciální schopnost

Ve hře je i menší singleplayerová složka, v níž si můžete užít efektní cutscény a menší beefy mezi jednotlivými hrdiny. Problém už ovšem je, že i jednotlivé kampaně jsou skryté za mikrotransakcemi a abyste si tak zahráli všechno, musíte vytahovat peněženku. Řidiči ovládaní umělou inteligencí jsou navíc dost slaboučcí a zábava, kterou najdete v multiplayeru je tak tou singleplayerovou neohrožená.

Brzda, plyn... oheň, neviditelnost!

Destruction Allstars sází ve svojí hratelnosti na to, že budete kromě klasického řízení a destrukce moci také využívat speciálních dovedností, pobíhat po aréně pěšky a dosahovat tak ještě lepších výsledků. Na začátku každé hry se hrdinové po svých rozběhnou do arény a snaží se získat vůz, v němž by začali bourat do svých soupeřů. Auta jsou připravená ke startu na podstavcích, k nimž se musíte dostat co nejrychleji. Jinak totiž do auta naskočí někdo jiný a vy tam budete jenom smutně koukat, jak vám vůz odjíždí. Nebo stihnete naskočit alespoň jako druzí a tím pádem můžete zabojovat o to, abyste soupeře z auta vyhodili. To se děje pomocí minihry, kdy mačkáte tlačítka, která se objevují na obrazovce, zatímco řidič se vás snaží setřást.

Každý hrdina má dva ukazatele, které znázorňují nabití speciální dovednosti. Jedna pro hru mimo auto a druhou, která přivolá speciální vůz vašeho hrdiny. Ten v závislosti na hrdinovi disponuje silným krátkodobým vylepšením, které vám pomůže posílat do automobilového nebe jednoho soupeře za druhým. Můžete například zapnout neviditelnosti, zažehnout plameny, které budou šlehat z vašeho vozu, nebo roztočit neúprosný drtič, který z vás udělá při jakémkoliv čelním středu mašinu na ničení.



Ve hře narazíte na plejádu rozmanitých hrdinů, koho si zvolíte je jen na vás

Kromě toho mají auta také možnosti boostů, které na chvíli zrychlí vozidlo a umožní tak opravdu tvrdě narazit do soupeře, který se vám dostal na dostřel. Můžete se tak také dostat naopak z dosahu některého ze svých oponentů. Stejně potom funguje i boost do strany. Umožňuje náhlá a překvapivá vyhnutí. Vaše auto totiž v podstatě poskočí do boku a oproti zatočení tak přináší nesrovnatelně rychlejší úhybný manévr nebo třeba náraz do soupeře, se kterým jedete kolo na kolo.

Kam se posouvat?

Složka, na kterou Destruction Allstarst jednoznačně doplácí nejvíce je udržitelnost. Hra totiž absolutně nepracuje s postupem v jakémkoliv směru. Levelování je v podstatě k ničemu, kosmetické doplňky jsou zanedbatelné a celkově se dá říct, že ničím nelákají k tomu, abyste se je snažili získat.

Podobně je na tom váš posun ve hře samotné. Jasně, každý chce vyhrávat, ale jak dlouho vám vyhrávání vydrží s tím, že se budete bavit, když vám výhry kromě zbytečných levelů v podstatě nic nepřinášejí? Ve hře naprosto chybí jakákoliv kompetitivní složka, která by motivovala k učení a zlepšování se. Stejně tak se potom dá mluvit o matchmakingu, který proti vám může postavit kohokoliv bez ohledu na to, jestli jste nováčci, nebo zkušení matadoři.



Sbírat body musíte v každém režimu jiným způsobem

Právě matchmaking a udržování hráčů ve hře je problém především v případě 8v8 režimů, kde musíte spoléhat na své spoluhráče. Pokud jsou někteří z nich čerstvými hráči této bláznivé variace na destrukční derby, budete bohužel nejspíše trpět a ještě horší to je, když se tito hráči rozhodnou zápas opustit. Užít si hru je pak navíc nemožné i pro soupeře, kteří se pouze projíždějí po mapě a hledají marně, do koho by mohli narazit.

Klasická sázka na sportovní přenos

Ať už sportovní hru vytvoří EA, 2K nebo kdokoliv jiný, často sází na to, že ve hře utvoří dojem sportovního přenosu. Jinak tomu není ani u Destruction Allstars, kde nechybějí komentátoři či efekty diváků reagujících na dění v aréně. Celkově je ale komentář dost jednotvárný a generický, atmosféra, kterou má navozovat má tak výrazně díry. Obecně je ale zvukové zpracování hry obstojné. Diváci bouří při srážkách a burácení motorů sice nesází na realističnost, ale rozhodně neurazí.

Celkově je komentář dost jednotvárný a generický, atmosféra kterou má navozovat má tak výrazně díry

Po vizuální stránce všechno hraje barvami a divokými akčními záběry. To všechno si můžete užít v naprosto pohodovém frameratu, který nepadá ani s nejšťavnatějšími efekty a hra tak dokazuje, jak dobře je optimalizovaná a proč je dělaná výhradně pro PS5. Možností Playstationu nové generace využívá také tím, že se zaměřuje na funkce ovladače Dualsense, který reaguje na hru zvuky z reproduktorů i adaptivními triggery. Brzda jde při jíždě zmáčknout jenom ztuha, z ovladače cítíte kroky vaší postavy mimo auto a když už se váš vůz pomalu rozpadá, cítíte v ovladači mírné klepání.