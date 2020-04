Detaily o remasteru Crysis dorazí brzy, součástí by mohlo být i Warhead

Crysis minulý týden konečně po dlouhodobém škádlení fanoušků káplo božskou a představilo svoji remasterovanou verzi. I když to bylo omylem, všichni se radovali a vývojáři hned po úniku informací přestali chodit kolem horké kaše a oficiálně potvrdili návrat kultovního FPS.

Kromě platforem jsme ale moc informací nedostali, takže nyní fanoušci netrpělivě čekají na větší podrobnosti. Ty by podle všeho mohly přijít velmi brzy. Alespoň to tak vypadá podle twitterového účtu Tima Willitse ze Saber Interactive. Ten totiž podle svých slov s Crytekem spolupracuje a slibuje již brzy žhavé novinky. Také vždy mluví v množném čísle ať už o hrách, nebo remasterech. Crytek by nás tak mohl ještě něčím překvapit. Nejvíce se spekuluje o tom, že by součástí předělávky mohlo být i standalone rozšíření Warhead.

Crysis Remastered vyjde v zatím nespecifikovaném termínu na PS4, Xbox One, PC a Nintendo Switch.