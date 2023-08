Detektiv Pikachu se do vyšetřování pustí v říjnu. Rozšíření pro Pokémon Scarlet & Violet má datum vydání

Prezentace Pokémon Presents už delší dobu nepřinesly nic pořádného. Stejně je to i v případě té poslední, kde jsme se dočkali hlavně oznámení updatů již odhalených či vydaných her. Podíváme se tedy na to nejdůležitější. Novou hru ze světa pokémonů Game Freak tentokrát neoznámil. Dočkali jsme se alespoň detailů ohledně příběhovky Detective Pikachu Returns, která vyjde 6. října.

Pikachu se společně s Timem Goodmanem snaží najít Timova otce, ale během tohoto případu se zamotají do dalších vyšetřování, kde si budou muset pomáhat navzájem. Někdy se neobejdou bez pomoci ostatních pokémonů. Trailer nic moc dalšího nenastínil. Přijde nám ale trochu zvláštní, že si zvolili tvůrci k vydání právě začátek října, který je už tak nabitý až po strop.

Jedno z překvapení si můžete vyzkoušet už teď. Pokud sledujete plánované přírůstky do knihoven retro her, které si můžete zahrát v rámci předplatného Nintendo Switch Online a jeho dražší varianty NSO + Expansion Pass, tak víte, že se na Switch má podívat i Pokémon The Trading Card Game z Game Boye a Pokémon Stadium 2 pro Nintendo 64. Obě hry vyšly krátce po prezentaci, takže jestli jste na ně čekali, můžete se pustit do hraní.

Na závěr přišlo video blíže představující The Teal Mask a The Indigo Disc, dvojici rozšíření pro Pokémon Scarlet & Violet. První z nich vás vezme do vesnice tematicky laděné do japonských festivalů a pustit se do něj budete moci od 13. září. Indigo Disc se oproti tomu odehrává na supermoderní škole vybudované v oceánu. To si ale zahrajeme až v zimě. Obě rozšíření představí nové záhady spojené s Oblastí 0 a nebudou chybět ani nové druhy pokémonů.