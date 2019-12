Detektivní adventura The Wolf Among Us 2 je opět ve vývoji

Ačkoliv se oblíbené adventurní studio Telltale nezvládlo udržet nad vodou a muselo se spojit se společností AdHoc Studio kvůli přežití budoucích projektů, některé značky díkybohu nelehly popelem a jsou stále ve vývoji. Patří mezi ně i pokračování skvělé detektivky The Wolf Among Us.

Na akci The Game Awards bylo oficiálně oznámeno, že se pracuje na druhé sezóně. Vrací se vedoucí projektu Nick Herman, Dennis Lenart a scénárista Pierre Shorette, takže se můžeme těšit na stejně hutnou atmosféru i nečekané zvraty. Potěší i návrat dabérů, kteří se postarají o postavy detektiva Bigbyho a Sněhurky.

Titul se původně chystal na PC a konzole, což pravděpodobně zůstane i nyní.