Devil May Cry V: Special Edition láká startovním trailerem

Partička bijců démonů poskládaná kolem věhlasného Danteho se vrací ve speciální edici a dává o sobě opět vědět. Tentokrát se již připomíná startovním trailerem, který nám ještě jednou předvede krásy next-gen verze hry i hratelné postavy Vergila. Speciální edice se dočkají výhradně next-gen konzole, na nichž si budete moci užít výrazně vylepšenou hru.

Do nabídky se přidá Turbo Mode, který možní zrychlit hru o 25%. Nechybí speciální režim Legendary Dark Knight, který dá zabrat i těm nejostřílenějším lovcům démonů v branži. Do hry se přidají také vizuální vychytávky jako je Ray Tracing a chybět nebude ani 3D audio. Majitelé hry pro současnou generaci mohou své choutky ukojit alespoň hratelným Vergilem, kterého Capcom dodává i formou DLC pro PS4, Xbox One a PC.

Devil May Cry 5: Special Edition vychází na konzolích nové generace s jejich uvedením na trh a majitelé Xboxů mohou tak již hrát. Hráči na PlayStationu 5 si počkají do 19. listopadu.