Devolver Digital kupuje Croteam, vývojáře série Serious Sam

Žádné spekulace, žádné úniky. Vydavatelství Devolver Digital, které pod sebou má celou řadu menších vývojářských studií, na svých sociálních sítích oznámilo, že pod něj přechází i chorvatský Croteam. Toto studio můžete znát hlavně díky sérii FPS stříleček Serious Sam, jejíž nejnovější díl se moc nepovedl. Do jejich repertoáru ale patří například i logický Talos Principle.

Devolver has acquired Croteam.



Maybe Croteam has acquired Devolver.



Either way, we’re married now. https://t.co/7nzjKmIYkZ — Devolver Digital (@devolverdigital) October 21, 2020

Z tiskové zprávy jsme se mimo jiné dozvěděli, co nás čeká do budoucna. Kromě již v minulosti avizovaného Talos Principle 2 se nemáme loučit ani se Serious Samem. K tomu by se pak měla přidat minimálně jedna nová značka.

Dle našeho názoru je to výborný krok hlavně pro samotné studio. V posledních letech totiž jejich výtvory nevypadaly nijak zázračně a tato akvizice by jim mohla pomoci. Je otázkou, jak moc se nyní bude Devolver angažovat vzhledem k tomu, že obě společnosti spolupracují už od dob vydání třetího Serious Sama. V tiskové zprávě je nicméně uvedeno, že studiu zůstává naprostá tvůrčí svoboda.