Devolver Digital ukázal své nové hry. The Talos Principle 2, Human: Fall Flat 2 a dvojice ujetostí

I tento rok si vydavatelství Devolver Digital připravilo svéráznou prezentaci, během které ukázali čtveřici svých nadcházejících her.

Celou prezentaci Devolver Direct najdete na YouTube. Wizard With a Gun Čaroděje si většinou představíme jako vousatého staříka s kouzelnou hůlkou. Novinka od studia Galvanic Games ale svým mágům dává do rukou samopaly a brokovnice. Není to ale jen o akci. Wizard With a Gun bude online kooperační sandbox, kde si budeme stavět i vlastní základnu. Z nové ukázky vypadá hra velmi jednoduše a intuitivně. Svojí grafikou připomíná konkurenční survival Don't Starve. Pokud vám čarodějové se samopaly zaujali, můžete vyzkoušet demo na Steamu. Herní styl své postavy si můžete uzpůsobit nejen změnou zbraně, ale i úpravou střeliva. Kombinace různých živlů mohou vyústit nečekanými efekty. Svět je složený z několika různých biomů, přičemž oblasti jsou náhodně generované, takže i při opakovaném hraní budete mít trochu jiný zážitek.

The Talos Principle 2 Velmi očekávané pokračování logické hry z pohledu první osoby od Croteamu. Málokdo by při pohledu na první Talos Principle řekl, že stejné studio vytvořilo sérii Serious Sam. Dočkali jsme se první ukázky s několika záběry přímo z hraní. Vydáváme se do světa, ve kterém biologičtí lidé pomalu vymírají, ale civilizace stále přežívá díky robotickým protějškům. My se vydáme na průzkum záhadných obřích staveb. Příběhově bude Talos Principle 2 zpracovávat složitější témata. Podstata kosmu a civilizace jsou jen začátkem. Vypadá to, že místo toho, abychom při průzkumu získávali odpovědi, budou vyvstávat jen další a další otázky. I přes to, že vám hra nedá jasné závěry, budete muset činit rozhodnutí, která ovlivní budoucnost světa. Hlavní náplní hry budou i tentokrát hlavolamy. Při jejich řešení využijeme nové mechaniky. V traileru můžeme zahlédnout třeba prohazování vědomí mezi těly a neobejdeme se ani bez laserů ikonických pro první díl. Během průchodu nebudete muset vyřešit všechny hádanky, několik náročnějších tady bude pro hráče, kteří hledají výzvu.

Human: Fall Flat 2 Oblíbená kooperační skákačka, ve které je řešení hádanek založené na hrátkách s fyzikou, dostane pokračování. Tvůrci ho představili jen krátkým, nic neříkajícím teaserem. V popisku uvádí, že bude větší, lepší s ještě divočejší fyzikou. Každá úroveň bude zahrnovat nové přístroje a další pomůcky, které vám pomohou překonat všechny překážky. Do řečení hlavolamů se můžete pustit až v osmi lidech.