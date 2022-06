Diablo 4 žádné šílené mikrotransakce mít nebude, slibuje Blizzard po kauze s mobilním Immortal

Věříme, nevěříme?

Po vydání mobilního RPG Diablo Immortal a menší kauzičce, která se týká smrtícího monetizačního systému, si většina fanoušků pravděpodobně klade otázku, zda se tato šílenost nedostane i do plnohodnotného pokračování série. Blizzard se rozhodl rychle vtěsnat do konverzace a ujistit nás, že to opravdu nehrozí.

"Aby to bylo jasné, Diablo 4 je plnohodnotná hra za plnou cenu, stavěná od základu pro PC a konzole," nechal se slyšet Rod Fergusson, šéf Blizzardu. "Chystáme velký nášup obsahu hned po startu prodejů a na nadcházející roky, od datadisků po malé nepovinné kosmetické balíčky."