Diablo II Resurrected vám dovolí importovat uložené pozice z původní hry

Blizzard oznámil, že skalní fanoušci, kteří si celých 20 let ponechávali uložené pozice z kultovního Diabla 2, si je budou moci v PC verzi napasovat i na chystanou předělávku Ressurected, takže naskočí přesně tam, kde kdysi skončili.

Potvrdil to producent Matthew Cederquist v rozhovoru pro IGN Middle East a vypadá to, že to rozhodně nebyl od začátku zamýšlený prvek. Matthew v zásadě sdělil, že vývojáři jednoduše ze zvědavosti šoupli staré uložené pozice do předělávky a vše fungovalo. Proč toho tedy nevyužít?

Předělávka zahrnuje původní hru a rozšíření Lord of Destruction a čekat bychom měli překopání grafického kabátku včetně dynamického osvětlení, předělaných animací a efektů až na 4K rozlišení a všech 27 minut herních filmečků bylo vylepšeno a přetočeno, záběr po záběru. Omlazení se dočkal i herní soundtrack, nyní s podporou Dolby 7.1 Surround Sound