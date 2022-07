Diablo Immortal je možná mikrotransakční peklo. Vydělalo už ale přes 100 milionů dolarů

Proč to Blizzard dělá? Protože to lidé kupují.

O mobilní hře Blizzard Immortal si můžete myslet cokoliv. Hra samotná je velmi kvalitní RPG, mikrotransakce z ní ale udělaly pekelný důl a obětního beránka komunity. Vypadá to ale, že se stále najde dostatek lidí, kteří si ve hře rádi něco přikoupí. Dokonce tak moc, že za 8 týdnů od svého vydání hra už Blizzardu vydělala přes 100 milionů dolarů.

I když tedy podle průzkumu většina hráčů neutrácí ve hře žádné peníze, ti co tak činí mají dost hluboko do kapsy. Podle herního designéra Joe Grubba je důvod, proč se hře tak daří, především ten, že žádný základní obsah není schován za paywall. Vše můžete mít zadarmo obyčejným hraním, jen budete u obrazovky muset vydržet podstatně déle. To vytváří mylnou představu, že vlastně nic nemusíte a vše děláte dobrovolně.

A co vy? Podlehli jste už kouzlu mobilního Diabla?