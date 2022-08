Diablo IV bude mít season pass a obchod s prémiovou měnou. Sílu si za peníze ale prý nekoupíme

Po poprasku s Immortalem přichází Blizzard s dalšími novinkami ohledně velkého pokračování Diabla.

Nemůžeme říct, že by se nám to líbilo, ale mikrotransakce postupem času prosákly i do AAA her, které se prodávají za plnou cenu. Další takovou bude Diablo IV. Blizzard potvrdil, že jejich novinka bude obsahovat obchod s prémiovou měnu a zaplatit si budete moci i season pass s dodatečnými odměnami. Na rozdíl od Immortalu, kde si tvůrci vysloužili pořádně ostrou zpětnou vazbu, tentokrát ale nákupy za reálné peníze nemají nijak ovlivnit sílu vaší postavy.

Veškeré věci, které těmito způsoby získáte, budou jen kosmetické doplňky. Blizzard prý nechce jít stejnou cestou, jako některé další hry využívající podobný styl monetizace a v prémiovém obchodě chtějí nabídnout skiny té nejvyšší kvality. K tomu přidali hned několik ukázek, které můžete vidět v galerii. Zbroj nalevo můžete získat během hraní, zatímco ta na pravé straně je placená. Kosmetické úpravy budete moci využít na všechny vytvořené postavy s daným povoláním.

Season pass pak bude rozdělený na dvě části. Jedna bude zdarma pro všechny hráče. Pokud si ale připlatíte, můžete toho získat víc. Do toho spadají skiny i prémiová měna. Podobně jako u konkurence bude možné i u Diabla IV jednotlivé tiery dokupovat. Zároveň s tím je součástí season passu i boost, díky kterému budete získávat zkušenosti rychleji.

Systém sezón bude v Diablo IV fungovat podobně jako ve trojce. Čtyřikrát ročně přijde nový obsah včetně itemů, nových monster a balančních změn. K hraní každé sezóny bude potřeba vytvořit novou postavu, přičemž se vám zachovají i všechny předchozí. S těmi budete moci hrát v Eternal Realmu.

Je ale stále otázkou, jak to bude s velkými expanzemi. Jelikož se Diablo IV bere jako live-service hra, tak pokud Blizzard chce jít stejnou cestou jako konkurence, i větší obsahová rozšíření by měla do hry přijít zdarma. Nedáváme ale moc velké šance tomu, že to tak skutečně bude. Přeci jen mluvíme o Blizzardu a ten si nenechá ujít příležitost, jak z hráčů dostat ještě nějaký ten dolar navíc.

Zdroj: wccftech, Blizzard