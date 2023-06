Diablo IV dnes otevírá brány pro všechny hráče. Blizzard už připravuje dvě rozšíření

Vlna rozruchu okolo nového Diabla se sice rozjela už minulý týden po spuštění předběžného přístupu, ale pro všechny hráče, kteří si koupili klasickou verzi, se brány pekelné otevírají až dnes. Bez rozdílu edice se tak každý může pustit do řezničiny. I když hra teprve vyšla, Blizzard už prozradil své plány a vedle nového obsahu v rámci sezón se mluví i o dvojici velkých rozšíření.

Generální manažer Rod Fergusson se rozpovídal v rozhovoru na YouTube kanále Kinda Funny Games o prvotním přijetí a přidávání nového obsahu. Říká, že vývoj Diabla IV by přirovnal spíš k maratonu než ke sprintu. Jen tak letmo během řeči zmínil, že se chystají dvě expanze, které pro minulé díly znamenaly vždy velkou porci obsahu i minimálně jednu novou hratelnou třídu. V případě čtyřky nám jako první na mysl přicházejí mnich, křižák a paladin, kteří zatím v soupisce chybí.

„Zatímco tady sedím, chystáme se vydat hru, připravujeme první sezónu, pracujeme na druhé sezóně, na první expanzi, začínáme s druhou... na tom všem teď pracujeme a to jsme ani ještě hru pořádně nevydali," říká se smíchem Fergusson. Zatím těžko spekulovat o tom, co přesně můžeme očekávat, když vlastně ještě nebyla spuštěna ani první sezóna. Blizzard chce dát hráčům dost času na to, aby si prošli základní hru se vším všudy a sezóna s prvním battle passem započne někdy v druhé polovině července.

Zdroj: PC Gamer