Diablo IV má oficiální custom PC s andělem Inariem. Našlapaná sestava vznikla v Česku

Kolem Diabla IV je týden po vydání stále slušné haló, a to ještě ani nezačala první sezóna. Blizzard svůj nový hit tlačí, kudy může, a vedle speciální edice hardwaru od Steelseries se ke slovu dostalo české CZC, jehož tým dal dohromady custom PC sestavu v hodnotě zhruba 170 000 Kč. Všechny komponenty jsou usazeny v tematické skříni, které vévodí anděl Inarius. Ten se objevil už v jednom z prvních trailerů na hru.

Tenhle unikátní kousek je oficiálně schválený Blizzardem i společností Nvidia a výkonu má dostatek na to, aby využil možnosti Diabla IV na maximum. To zaručí grafická karta GeForce RTX 4080 společně s procesorem AMD Ryzen 7 7800X3D. Ani podpora DLSS 3 tedy není problém. Celé to stojí na základní desce Gigabyte X670E Aorus Master a paměti RAM Kingston Fury beast 64 GB DDR5. Ze 2 TB disku Gigabyte Aorus Gen4 7000s si pak Diablo IV ukousne jen malou část.

Základní skřín Cooler Master HAF 700 si tým z CZC upravil tak, aby ladila k temnotě Diabla. Pomohli si doplňky vytvořenými 3D tiskem, nasvícením ve vnitřní části a po stisknutí správného tlačítka se ze sestavy začne linout dým. Je to zkrátka stylovka, kterou si domů jen tak někdo nepořídí. Vlastně ani nemůže, protože je to exkluzivní kousek. Pokud byste ho ale chtěli omrknout na vlastní oči, budete mít příležitost v některých prodejnách CZC, kde si ho také hráči můžou osahat.