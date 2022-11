Diablo IV možná vyjde už na jaře příštího roku. Má se objevit na předávání cen The Game Awards

V podcastu XboxEra za poslední měsíce zaznělo několik spekulací, které se později ukázaly jako pravdivé. Tentokrát byla řeč o čtvrtém Diablu. I když o jeho datu vydání Blizzard zatím přímo nic neprozradil, měli bychom si ho zahrát už v dubnu příštího roku. K tomuto tvrzení se přidávají i zdroje webu Windows Central.

K oznámení by přitom mělo dojít už v prosinci. Přímo se nabízí akce The Game Awards, na které kromě předávání cen pro nejlepší hry uplynulého roku nechybí ani oznamování novinek. Ve stejný den, tedy 8. prosince, mají být spuštěny i předobjednávky. Kromě klasické verze bude k dispozici několik různých edicí včetně sběratelské. S předobjednávkou by hráči měli mít přístup do bety, která má proběhnout už v únoru. Jelikož se ale stále jedná o neoficiální informace, tak připomínáme, že není od věci brát tohle všechno s rezervou.

Pokud se chcete už nyní podívat, jak bude Diablo IV vypadat v akci, tak na veřejnost se dostala spousta záznamů z nedávného uzavřeného testování. Vypadá to, že Blizzard dodržel slib a oproti předchozímu dílu upustili od barviček a opět vsadili na temnější pojetí hry. Jde ale hlavně o to, aby porcování sil zla bylo stejně zábavné, jak si ho pamatujeme z legendární dvojky.