Diablo IV odhalilo hardwarové požadavky. Postačí i několik let stará sestava

Už tento měsíc si budeme moci vyzkoušet nové Diablo v rámci betaverze. Pokračování této legendy samozřejmě nebude na PC chybět, a tak už bylo načase, aby Blizzard odhalil, jak silné stroje na hraní čtvrtého dílu budeme potřebovat. I ti z vás, kteří mají slabší sestavu, by si měli bez problému zahrát.

Minimální požadavky: Procesor: Inter Core i5 2500K nebo AMD FX 8100

RAM: 8 GB

Grafická karta: Nvidia GeForce GTX 660 nebo AMD Radeon R9 280

Úložiště: 45 GB Doporučené požadavky: Procesor: Inter Core i5 4670K nebo AMD R3 1300X

RAM: 16 GB

Grafická karta: Nvidia GeForce GTX 970 nebo AMD Radeon RX 370

Úložiště: 45 GB

Je to příjemná změna oproti tomu, když řada nových her má v doporučených požadavcích nejnovější řadu grafických karet, která vyjde na desítky tisíc korun. Blizzard prý uvádí, že Diablo IV je možné rozběhnout i na slabším stroji, než je uvedený v minimálních požadavcích, ale pak už značně klesá požitek z hraní.

V některém z budoucích updatů má do hry přibýt také ray tracing. K jeho využití už budete minimálně potřebovat karty Nvidia RTX 2060 nebo AMD RX 6000, což v porovnání s dnešními standardy také není nic strašného.

Pokud máte hru předobjednanou, stačí počkat do 17. března a můžete se pustit do hraní bety. I bez ní si hru před vydáním budete moci zkusit, a to mezi 24. a 27. březnem.

Zdroj: PC Gamer