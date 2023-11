Diablo IV odhaluje první rozšíření. Vessel of Hatred nás zavede do džungle a přidá novou herní třídu

Uplynulý víkend patřil veletrhu Blizzcon a jedna z jeho částí patřila i sérii Diablo. Je jasné, že Blizzard bude ještě dlouho podporovat letošní čtvrtý díl a vedle sezónního obsahu nás čekají i velké placené expanze. První z nich je Vessel of Hatred, která by měla vyjít koncem příštího roku.

S Lilith jsme se už vypořádali, ale na scéně se objevuje jedno z prvotních zel. Mephisto má se Sanctuary nekalé plány a kdo jiný, než náš hrdina, by se mu měl postavit. Nová příběhová linka nás zavede do regionu Nahantu zarostlého hustou vegetací, který můžete znát z druhého dílu. Rozšíření znamená také příchod nové herní třídy. Tentokrát to nebude žádný starý známý. Blizzard neprozradil ani její jméno, ale je to třída, která se v sérii ještě nikdy neobjevila.

Pokud bažíte po novinkách, nemusíte čekat jen na rozšíření. V přípravách je také třetí sezóna, ve které mezi novinkami bude The Gauntlet. To je nový druh týdenních výzev, ve kterých budete bojovat s ostatními hráči. Jména bojovníků na nejvyšších rancích pak budou na věky vyryty do sezónní haly. Už příští týden pak budou představeny prsteny pro každou herní třídu, které vám zpětně dovolí využívat vylepšení z první sezóny. Od 5. prosince navíc začíná Abattoir of Zir, což je událost určená pro hráče, kteří už porazili i ty nejsilnější bosse.

Nad rámec obsahu pro sezónu krve přijde 12. prosince vánoční event. V průběhu třech týdnů budete moci prozkoumat zasněžené Fractured Peaks, kde můžete narazit na pár překvapení včetně teroru zahaleného v červeném hábitu.

Zdroj: Blizzard