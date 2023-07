Diablo IV představuje obsah první sezóny. Budeme sbírat srdce z nakažených nepřátel

Už je to více než měsíc od vydání nového Diabla a hráči v něm stále tráví hodiny a hodiny porcováním zástupců pekel. Ti z vás, kteří už mají Sanctuary projité křížem krážem, budou mít důvod se do něj vrátit 20. července, kdy oficiálně začíná první sezóna. Na včerejším vývojářském streamu Blizzard odhalil první detaily ohledně toho, co nás v rámci sezóna čeká za novinky.

Tématem sezóny jsou Malignant Monsters, nový druh nepřátel, který vzešel z nekalých plánů Lilith. Ve formě prohnilých stvoření se pohybují po Sanctuary a bez rozmyslu napadají všechno, co se pohne.

My se do zápletky zapojíme skrz novou linii questů od Cormonda, bývalého kněze, který nás zasvětí do sbírání srdcí Malignantů. Ty získáte z monster částečně nakažených touto epidemií. Skrz rituál s Cage of Binding, předmětem, který dostanete v rámci sezónních questů, je pak převedete na vlastní sílu. Z plně nakažených nepřátel pak můžete získat speciální prohnilá srdce, která můžete použít ve své výbavě místo klasických drahokamů.

V rámci sezóny budete moci nasbírat 32 různých srdcí ze 4 kategorií. Pokud budete chtít posbírat všechny, určitě byste měli zamířit do Malignant Tunnels, nového znovuhratelného dungeonu, na jehož konci vás čeká boss jménem Varshan the Consumed.

Abyste se do sezónního obsahu mohli pustit, musíte si založit novou postavu. Podobně to funguje například s ligami v Path of Exile. Zároveň je nutné, abyste alespoň s jednou postavou prošli celou kampaň. Jakmile máte splněno, každá další sezónní postava bude mít možnost kampaň přeskočit, okamžitě používat mounty a všechny dříve objevené lokace na mapě a Lilithiny oltáře jsou rovnou objevené.

Jakmile sezóna skončí, vaše sezónní postava se přenese do Eternal Realmu, což je základní Diablo IV bez sezónního obsahu. Spolu s ní se přesune i veškeré vybavení, ale mechaniky specifické pro sezóny už nebudou dostupné, což se v tomhle případě týká zmíněných srdcí.

Blizzard se v příspěvku na blogu snaží lépe vysvětlit princip sezón. Prý si díky nim mohou dovolit do hry přidávat více šíleností, které nejsou nijak závislé jedna na druhé. Vše bude postavené na pevných základech Eternal Realmu. Sezóny jsou také výborné příležitosti pro přitáhnutí hráčů, které už předchozí obsah omrzel, aby si vyzkoušeli nové herní třídy či buildy.

Nová sezóna samozřejmě znamená také nový Battle Pass a Season Journey. Odměny budete moci získávat i bez dalšího placení, ale pokud chcete z Diabla IV vytěžit vše, bez prémiového Battle Passu se neobejdete. Pokud jste si ale pořídili dražší edici hry, tak nezapomeňte, že Battle Pass pro první sezónu byl její součástí.

Pokud netrpělivě vyhlížíte další podrobnosti, zapište si do kalendáře datum 18. července. V ten den Blizzard vydá detailnější popis toho, co můžete v Season of the Malignant očekávat včetně ukázek šesti unikátních itemů a sedmi legendárních aspektů.

