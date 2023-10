Diablo IV s krvavou sezónou přidalo citelné změny. Vampýři jsou dobrým důvodem k návratu do Sanctuary

Po první sezóně s nechutnou nákazou přichází další porce obsahu zdarma do Diabla IV. Season of Blood se zaobírá tematikou vampýrů.

Nekonečné utrpení lidu Sanctuary

Čas nejde zastavit. Stejně tak nejde vyhubit pekelné hordy Diabla 4. Poslední přeživší civilisté v Sanctuary nemají lehké bytí. Nejdřív Lilith, pak maligní stvůry a nyní na obzoru vyvstala vampýři hrozba. Je čas opět povolat poutníka a vyrazit na výpravu, která je nyní mnohem zábavnější něž ta v první sezoně.

Je pravdou, že první sezona byla, co se obsahu týče, chudší, ale to Blizzard uváděl již na začátku, jelikož byla vyvíjena společně s hlavní hrou. Ano, byly zde potíže jak s hraním samotným, připojením, nefunkčními questy apod. Naštěstí v této sezóně se již autoři podobných přešlapů vyvarovali. I když problémy s připojením byly a asi už navždy budou spojené se startem nějaké novinky, tak celkově se vampýři sezóna jeví tak, že Blizzard vyslyšel nejhlasitější prosby komunity.

Změn je dost a jsou cítit

Jako nejmarkantnější zlepšení hry směrem k uživatelům se jeví zvýšení množství zkušeností na vyšších úrovních. Pořád se jedná o trudnou cestu za levelem 100, ale nyní je ta cesta asi o 40% kratší, přičemž se vám otevře celý paragon panel bez nutností opět grindovat renown v jednotlivých lokacích.

Dále se velmi výrazně zvýšila šance na padnutí lepší výbavy, a to i na nižších úrovních včetně legendárních a unikátních předmětů, které v původní hře začaly padat mnohem později. S výbavou se ještě pojí asi nejvýraznější změna. V původní hře se od určité úrovně již nedalo natrefit na lepší předměty. Existoval určitý strop rozsahu statistik, na který jste se dostali asi od úrovně 80. Dál jakékoliv hledání lepšího železa postrádalo smysl. Do druhé sezony si konečně Blizzard přichystal mnohem vyšší rozsah základních statistik jednotlivých předmětů, a tak je to opět zábava, která v Diablu nesmí chybět, a to honba za lepší výbavou.

Další věcí, která k Diablu neodmyslitelně patří, jsou všemožní bossové, kteří mají prověřit vaši odolnost. Přiznejme si, že doposud se Blizzard originalitou a obtížnosti bossů a minibossů v novém Diablu příliš nevytáhl. V nové sezoně jsou tyto souboje tužší a bossové o něco zajímavější. I když mi přijde, že nějaké extra speciální komba nepředvádějí, zkrátka jim autoři nadělili více životů. Vyvrcholením této sezóny je souboj s Über Duriel, podobně jako předtím s Über Lilith. Nyní z ultimátního bosse padají tzv. Über Unikátky, jejichž drop rate je velmi nízký, a tak nekonečné nájezdy hráčů na Duriela se jeví jako vítaný end game obsah pro ty, kteří již vyčerpali všechny možnosti nové sezóny.

Svižnější hraní a zábavnější cesta do finále

Z mé skromné perspektivy musím říct, že jsem novou sezónou Diabla IV velmi mile překvapený. Rozjel jsem medvědího druida a konečně mám pocit, že hraju za někoho, kdo je opravdu vyvolený poutník, jehož hlavně na začátku neskolí první elitní stvůra. Průchod dungeony je mnohem plynulejší a sběr zkušeností rychlejší. Hustota potvor je dobře vyvážena včetně elit a nových vylepšených elit – Blood Seekers. Příběh nové sezony není dlouhý a točí se kolem tajemné vampýři záhady, které se snažíte přijít na kloub.

Stejně jako Helltides se nyní na mapě objeví zóna Blood Harvest, která je zaplavená upíry a je ideálním zdrojem na sběr krvavé suroviny Potent Blood. Díky ní si pak otevíráte nová vylepšení vampirické síly, kterých můžete užívat najednou nejvýše pět. Avšak odemknutí jednotlivých vampiric power nestačí. Nově musíte mít i patřičnou výzbroj, abyste aktivovali vampýři sílu. Trošku komplikované, ale ve své podstatě se autorům povedlo nakombinovat poměrně zábavný systém, který konečně není o unylém přidávání pár procent ke statistikám.

Nová sezóna mě mile překvapila a soudě podle ohlasu mezi hráči trefil Blizzard konečně pověstný hřebík na hlavičku. Ještě ne úplně přesně, ale jsou na dobré cestě. Sice vás stále budou otravovat se zbytečnými mikrotransakcemi a cesta za úrovní 100 je pro některé charaktery více uhlazená než pro jiné, ale vampýři vlévají naději do žil, že Diablo 4 může být ještě lepší, naděje tady je.