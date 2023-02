Diablo IV si můžeme osahat už za pár týdnů. Nejdřív přijdou na řadu hráči s předobjednávkou

Víkendová akce IGN Fan Fest nebyla tak malá, jak jsme očekávali. Mezi její nejsilnější momenty rozhodně patří představení nového filmečku pro Diablo IV spolu s oznámením týkajícího se betaverze. Pokud hru máte předobjednanou, do testování se můžete pustit už 17. března. Tento segment potrvá do 19. března. Od 24. do 26. března ale dostane šanci na vyzkoušení každý. Pokud budete hrát první termín, váš postup se vám přenese do druhého. Do finální hry se ale postup z bety přenášet nebude.

Zajímavost, která byla odhalena spolu s filmečkem, je to, že se v těchto sekvencích bude objevovat i hlavní postava, kterou si sami vytvoříte v editoru. Jak dobře to bude fungovat, uvidíme už v betě, kde má být cutscén několik. Celkově by tato ukázka měla nabídnout přes 30 hodin obsahu, kam spadají příběhové i vedlejší úkoly.

Ředitel vývoje Joe Shely během prezentace dodal, že v betě budeme moci dosáhnout až na level 25, projdeme si prolog a první akt v lokaci Fractured Peaks. Nyní už stačí vydržet pár týdnů a budeme si moci nové Diablo osahat sami. Hra pak v plné verzi vyjde 6. června na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series S|X.

Zdroj: IGN