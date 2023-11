Diablo IV si tento týden můžete zahrát na Steamu zdarma. Na PC i konzolích se prodává se slevou

Nové Diablo si s vydáním vysloužilo vcelku slušný zájem. Postupem měsíců ale docela opadá, a tak Blizzard zkouší ke své novince dostat další vlnu pobíječů démonů. Na Steamu si ho můžete až do 28. listopadu zahrát bez placení. Na ostatních platformách sice tato akce neplatí, ale Diablo IV se dostalo do výprodejů i na PlayStationu a Xboxu, takže ho můžete mít se 40% slevou za 1 260 Kč.

Kromě základního obsahu nyní můžete otestovat i upírské mechaniky z krvavé sezóny. Vedle toho, že přibyla tematická vylepšení, přišla také hromada úprav a změn. Levelování je nyní o poznání rychlejší. Původně taky trvalo docela dlouho, než jste se mohli dostat k nějakému ze vzácných předmětů. Teď už se k nim můžete dostat od nižších úrovní.

Vedle toho, že Blizzard pracuje na další sezóně, na nedávném Blizzconu oznámil také první velkou expanzi Vessel of Hatred, ve které se podíváme do pralesa regionu Nahantu. Ten jste mohli navštívit už ve dvojce, ale tentokrát se do těchto nehostinných krajin podíváme v roli úplně nové herní třídy, která se v univerzu Diabla ještě nikdy předtím neobjevila. Vydání je plánované až na konec příštího roku, takže máte ještě hromadu času na to, abyste si prošli již existující obsah křížem krážem.