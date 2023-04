Diablo IV si vyzkoušíme ještě jednou. Blizzard chce ve finálním testu naplno prověřit své servery

Po dvojici víkendových betatestů dostaneme ještě jednu šanci vyzkoušet si Diablo IV před vydáním, které připadá na datum 6. června. Jeho účelem je otestování serverů, jestli zvládnou ještě větší nápor hráčů než při předchozích testech. Zahrát si budeme moci na PC, PlayStationu i Xboxu od 12. do 14. května. Na konzolích přibyde lokální kooperace a hra už bude podporovat i hraní skrz platformy a přenášet se vám mezi nimi bude i postup.

V rámci obsahu půjde opět o prolog společně s prvním příběhovým aktem, který si budete moci pojít s jednou z pětice herních tříd až do 20. levelu. Oproti předchozím testům už přišly úpravy některých schopností a vlastností v návaznosti na zpětnou vazbu u hráčů, takže stojí za to ozkoušet i ty, kteří se vám už dostali do rukou. Pokud jste hráli v předchozích testech, tak se váš postup nepřenáší do toho budoucího. Stejně tak ani z finálního testu se vám nepřenese do plné hry.

Tou největší výzvou bude opět souboj s démonem Ashava. Ten se od 13. května bude spawnovat každé 3 hodiny až do konce testu, takže na jeho porážku máte jen pár příležitostí. Jelikož postavy nemohou dosáhnout vyššího levelu, než je 20, bude to větší výzva než při běžném hraní. Za porážku Ashavy získáte nového mounta Cry of Ashava, která vám, stejně jako bonusy z předchozích testů, zůstane i ve finální hře.



Nová odměna za porážku Ashavy - Cry of Ashava Mount

Soudě podle obrovského zájmu z minulých testů se dá odhadovat, že ani tentokrát se to neobejde bez delších front. I přes jeho neduhy to ale s Diablem IV vypadá velmi dobře a Blizzard by si po dlouhé době mohl zase připsat větší úspěch. Jak to s jejich novinkou ve finále dopadne, uvidíme 6. června na PC, PS4, PS5, Xboxu One a Xboxu Series S|X.

Zdroj: Blizzard