Diablo IV už je součástí Game Passu. Pro hraní na PC potřebujete propojit účet na Battle.netu

Microsoft po dlouhém protahování zdárně dokončil akvizici Activisionu a s tím si rozšířil své portfolio o řadu velkých značek. Hráči očekávali, že se rovnou ty největší pecky objeví v nabídce předplatného Game Pass, ale nakonec to tak jednoduché nebude. Dnes už si ale skrz něj můžete zahrát první velký titul, kterým je Diablo IV.

Na Xboxu funguje hraní tak, jak můžete být zvyklí od ostatních her na Game Passu. PC hráči ale pro hraní budou muset společně se hrou stáhnout také klient Battle.net, který Blizzard už dlouhá léta používá u svých her. Abyste si Diablo skrz předplatné mohli zahrát, musíte si propojit svůj účet na Battle.netu se svým Microsoft účtem. Abyste se v procesu náhodou neztratili, Xbox vydal i stručný návod, který můžete vidět výše.

Pak už se do hraní můžete pustit se vším všudy. Na PC vám sice budou chybět achievementy z Xboxu, ale to je věc, kterou řeší naprosté minimum hráčů. Snad se tedy podaří nahnat ke čtvrtému Diablu nové hráče. Po velmi dobrém startu se mu totiž v těchto dnech příliš nedaří. Zájem se jistě opět zvedne s vydáním velkého rozšíření Vessel of Hatred, které má vyjít koncem letošního roku. Stále ale zůstává otázkou, jestli se s vydáním také rovnou stane součástí Game Passu nebo za něj hráči budou muset zaplatit zvlášť.