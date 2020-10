Díky nové aktualizaci do hry CoD: MW můžete smazat části hry

Čím dál tím více hráčů začíná mít problémy s obrovskou velikosti populární střílečky Call of Duty: Modern Warfare a Warzone. Nyní to vypadá, že Infinity Ward se jejich nářky rozhodl vyslyšet a vydal novou aktualizaci, která by jejich problém měla vyřešit.

Zmíněný update totiž umožňuje vymazání velkých části hry, jako je kampaň, multiplayer či třeba Spec Ops, podle potřeby.

Jak na to?

Otevřete Battle.net launcher. Z vašeho panelu her vyberete Call of Duty: Modern Warfare. Zvolíte Options. Kliknete na Modify Install. Pod Game Content zvolíte znovu Modify Install. A jsme tady, nyní si můžete zvolit, které části hry chcete odinstalovat, nakonec potvrdíte tlačítkem Confirm.

No, a jak to samé provést na konzolích? Na konzolích nic takového není možné. Je zajímavé, že právě konzolisté, tedy ti, co kvůli šílené velikosti hry trpí nejvíce, nová užitečná funkce doslova ignoruje. A co víc, Infinity Ward směrem ke hráčům konzolí vlastně neřekl ani jediné slovo.