Díky SSD bude možné v novém Ratchetovi instantně skákat mezi dimenzemi

Díky SSD disku nové konzole PlayStation 5 bude konečně možné dělat doslova psí kusy, a to jak téměř odstranit nahrávací obrazovky, tak v případě nového Ratcheta například okamžitě přeskakovat mezi dimenzemi.

Kreativní ředitel Marcus Smith v novém videu vysvětluje, že vyspělé SSD PlayStationu 5 jim umožnilo konečně do hry přidat tento styl hraní. V Rift Apart tedy budete moci přeskakovat mezi úplně jinými vesmíry a světy prostřednictvím rozměrových trhlin, a to okamžitě a bez jediné nahrávací obrazovky.

Ratchet and Clank: Rifth Apart vychází pouze na PS5. Jsme rozhodně zvědavi, na co ještě půjde nové SSD využít.