Dinosauří Ark 2 si nezahrajeme ani letos. První díl projde restartem a hráči za něj budou muset zaplatit znovu

Survival Ark 2 je jednou z exkluzivit Microsoftu, na který lákal Phil Spencer nedlouho po uvedení aktuálních Xboxů. Od týmu Wildcard ale přicházejí nové zprávy, které fanoušky nejspíš moc nepotěší. Dvojka, ve které ztvární jednu z hlavních rolí i herec Vin Diesel, se odkládá na konec roku 2024. I první díl a jeho různé verze čekají změny, přičemž několik z nich působí přinejmenším zvláštně.



Koncept art šavlozubého kočičáka

Next-gen Ark aneb jedna podpásovka za druhou

Ještě ale chvíli zůstaneme u pokračování. Vývojáři potvrdili, že vydání se stále plánuje exkluzivně na PC a Xbox, přičemž bude Ark 2 rovnou součástí Game Passu. Důvodem odkladu má být snaha vývojářů využít možnosti Unreal Enginu 5 naplno. Aby toho dosáhli, musí se s ním pořádně naučit pracovat. Rovnou také oznámili, že letos neuvidíme žádné video ani obrázek ze hry. V průběhu nadcházejících měsíců se ale prý podělí o události z průběhu vývoje.

Aby dostali nový engine pořádně do ruky, nejdřív vytvoří next-gen verzi původního Arku jménem Ark: Survival Ascended, který vyjde na PC, Xbox a PlayStation v srpnu. V něm nemá chybět podpora modifikací skrz platformy, hraní skrz platformy a nový systém účtů. Háček je ale v tom, že půjde o separátní hru. Zpětná kompatibilita s původní verzí je prý neproveditelná. Za poslední generaci se stalo zvykem, že vylepšené verze si majitelé hry mohou aktivovat zdarma. Ark ale není tento případ. I když už máte původní Ark: Survival Evolved v knihovně, pro hraní vylepšené verze musíte opět zaplatit.

Způsob prodejů vypadá docela podivně. Na PC a Xboxu se k Survival Ascended dostanete pouze v balíku Respawned Bundle s cenovkou 49,99$, který spolu s ním zahrnuje i Ark 2. Prodávat se začne letos v srpnu a bude dostupný 1 rok. Jeho součástí je také přístup do bety Arku 2 v příštím roce. Na PlayStationu pak bude Survival Ascended samostatně za 39,99$. V základu tato verze obsahuje The Island, battle royale mód The Survival of The Fittest a nekanonické DLC mapy, které budou postupně do hry přibývat. Další rozšíření si musíte dokoupit samostatně. Třeba takový Explorer's Pass vás vyjde na 19,99$, stejnou cenovku má i Genesis Pass. Úplnou novinkou pak bude až v posledním čtvrtletí letošního roku placené kanonické rozšíření.

Trochu to působí tak, že hráči, kteří téměř 8 let podporují Ark: Survival Evolved, byli hozeni přes palubu. To platí i pro tvůrce modifikací. Jako cena útěchy pro ně bude červnový updaty, který bude zároveň poslední. Aby těch podpásovek ale nebylo málo, tak oficiální servery původního Arku budou na konci srpna vypnuty. Platí to pro PC, PlayStation i Xbox. I když vývojáři tvrdí, že starší i nová verze budou vedle sebe koexistovat, tak je jasné, kam se bude ubírat jejich pozornost. Survival Evolved také přijde o funkce jako je Primitive+, hraní na rozdělené obrazovce a procedurálně generované mapy.

Vylepšení verze pro mobily a Nintendo Switch

Ark: Ultimate Survivor Edition, což je nové jméno původní hry na Switchi, se docela vydařil oproti původnímu portu, který je po právu považovaný za jeden z nejhorších v historii. V průběhu roku se bude rozšiřovat o další obsah. Hráče Ark: Mobile razantní změny teprve čekají. Koncem roku totiž vývojáři hodlají hru znovu vydat v kompletně předělané formě, která vychází ze zmíněné verze pro Switch. Dodatečný obsah a mapy budou, stejně jako na ostatních platformách, přibývat až dodatečně.

Na závěr jedna seriálová novinka. Všech 14 dílů Ark: The Animated Series je dokončeno. Vývojáři si ale zatím nechávají pro sebe bližší informace a nedozvěděli jsme se ani to, kdy se na seriál budeme moci podívat.

Komunita fanoušků dává docela hlasitě najevo, že s novinkami není úplně spokojená. Jeden z komentujících trefně poznamenává: „Takže musím koupit hru, která ještě neexistuje a ani nevím, jestli ji budu chtít, abych mohl hrát ASA?“. Přístup je to zvláštní, ale zatím to nevypadá, že by studio Wildcard hodlalo něco měnit.

Zdroj: SurviveTheArk.com