DiRT 5: minimum obsahu, maximum zábavy | Recenze

Co baví Výtečné grafické zpracování

Nabušený soundtrack

Uspokojivý jízdní model

Nechybí Škoda Fabia Co vadí Obsahově prázdné

Omezená trvanlivost

Rozdíly mezi vozy mohly být citelnější 7 /10 Hodnocení

Codemasters, specialisté na závodní hry, se opět hlásí s dalším kouskem do své bohaté série závodních titulů. Dirt 5 je po menším odkladu konečně tady a milovníci arkádového závodění tak opět mají možnost vydat se na blátivé stezky napříč světem. A co více, nemusíme čekat na příchod nových konzolí, hra je totiž určena pro obě herní generace. Co tedy můžete očekávat?

Rovnou na věc

V dnešní recenzi budeme tak přímočaří a jasní, jak jen samotný Dirt 5 je. Bez keců a bez zdlouhavého kroužení kolem horké kaše, naservírujme si fakta pěkně narovinu. Vývojáři si pro hráče připravili ryzí arkádové závodění, které je určeno k okamžité spotřebě. Netřeba dlouhého trénování či studování herních mechanik. Stačí popadnout ovladač nebo volant a začít závodit.



Fotorežim umožňuje tvořit krásné záběry

Ostatně, koho v dnešní době neunavuje ta přemíra snahy o komplexní závodění, které ve finále spíše komplikuje život. V jádru titulu stojí pochopitelně kariéra, která nepředstavuje nic jiného, než cca 120 závodů napříč jednotlivými třídami. Pokus o nějaký hlubší příběh zde vyznívá hodně naprázdno a je uskutečňován pouze prostřednictvím vtipných komentářů v menu mezi jednotlivými závody.



I samotná jízda přitom vypadá skvěle

Čas od času vám tak zazvoní telefon a poskytnete nějaký ten rozhovor, ve kterém se dozvíte, že vlastně jezdíte dost dobře a měli byste v tom pokračovat. Jak jistě chápete, hovořit o nějakém příběhu je asi zbytečná věc. Dirt 5 je totiž o závodění a nějaké výraznější pojítko ani nevyžaduje. Nikoho v tomto případě ostatně nezajímá, kým je a proč by měl jezdit, jedinou motivací je chuť si pořádně zazávodit.

Bezduchá kariéra

Kariérní režim nabízí víceméně zaběhnutou, a tak trochu stereotypní šablonu v podobě série jednotlivých závodů bez zásadního pojítka. Sednete tak do jednoho ze zakoupených vozů, odjedete závod a pokračujete dále. Není přitom důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Medaile jsou totiž udělovány především na základě plnění konkrétních výzev. Někdy musíte dosáhnout určitého počtu driftů, jindy zase předjetí apod. Opět tedy jasný vzkaz všem hráčům hledajícím v Dirt 5 zásadnější poselství, zábava je na prvním místě.



Nechybí oblíbená Škoda Fabia

Za absolvované závody obdržíte nějaké ty penízky, zkušenostní body a také body reputace. Ty je pak možno následně využívat v rámci nákupu kosmetických úprav. Kdo by čekal alespoň elementární možnosti funkčních upgradů jednotlivých vozidel, bude zklamán. Nakonec ani ty kosmetické úpravy nejsou zrovna uspokojivé a točí se pouze okolo omezeného počtu nechutných polepů či kýčovitých vzorů na jednotlivé vozy. Po obsahové stránce je titul setsakramentsky prázdnou záležitostí, kterou prokouknete během několika desítek minut.

Kariérní režim nabízí víceméně zaběhnutou, a tak trochu stereotypní šablonu v podobě série jednotlivých závodů bez zásadního pojítka

Za vydělané penízky je možné nakupovat také jednotlivé vozy, kterých si vývojáři připravili více než 60. Ocenit musíme přítomnost Škody Fabie, což mnohé jistě potěší. Peněz si během závodění vyděláte opravdu mnoho a není tak problém nakupovat kdykoli se vám jen zachce. Bohužel silná arkádovost hází této filozofii klacky pod nohy. Rozdíl mezi jednotlivými třídami je samozřejmě neoddiskutovatelný, bohužel v rámci každé kategorie už jezdí všechny vozy téměř stejně. Zvítězit tak můžete stejně dobře s jedním jako s tím druhým. Do sbírky se jistě každý kousek bude hodit, odlišnosti ovšem mohly být citelnější.

Arkáda, ale vyladěná

V čem však Dirt 5 nakopává zadky, je především povedený jízdní model a skvělé tempo. Jak jsme již naznačili, jde o čistokrevnou arkádu, která je určena pro okamžité hraní. Je tak jedno, jestli za obrazovku usednete vy nebo vaše babička. Jízda je maximálně intuitivní, ale pozor, velice uspokojivá. Po nejrůznějších terénech se neprohání papírové krabice od bot, ale skvěle vybalancovaná rallye auta. Hra odpouští téměř jakoukoli jezdeckou chybu, i tak ovšem bude většina hráčů uspokojena.



Navštívíte mnoho exotických míst

Pokud bychom měli hledat blízkého příbuzného v rámci jízdního modelu, bude to pravděpodobně nový Grid. Dostupné jsou i nějaké ty základní jízdní asistence, které je možné vypnout a alespoň částečně získat pocit reálnější jízdy. I tak jde ovšem o ryzí arkádu. V této souvislosti ovšem zamrzí absence modelu poškození vozidel.



Vystřídáte mnoho povrchů

Menší připomínka potom míří k umělé inteligenci, která asi příliš neohromí. Chování počítačem ovládaných soupeřů je na hraně slušného chování a připravte se tak na klasické otloukací závody, zejména potom v prvních metrech po startu. I to ovšem k celkovému anarchistickému konceptu hry patří.

Tenhle soundtrack baví

V rámci kariéry je připraveno několik kategorií závodění jako jsou Stampede, Rally Raid, Land Rush, Time Trial, Ice Breaker, či Path Finder, ve kterém budete hledat tu nejvhodnější cestu do kopců. Zapomínat nesmíme ani na stále oblíbenější gymkhanu. Jakkoli tohle může znít v kombinaci s desítkou exotických lokací jako pestrá herní škála, opak je pravdou. Závody se skutečně rychle začnou opakovat a po nějaké době se budete ptát sami sebe, proč u Dirt 5 vlastně trávíte tolik času. Nic na tom nemění ani dynamické proměny počasí.

Dost možná jde o nejlépe vypadající hru od Codemasters

Jedním z důvodů je již zmíněný zábavný jízdní model, tím druhým rozhodně grafické zpracování, které je i na dosluhující generaci konzolí naprosto úchvatné. Dost možná jde o nejlépe vypadající hru od Codemasters. Srovnání s Forzou rozhodně není férové, ale v mnohých ohledech se Dirt 5 dokáže důstojně přiblížit. Působivé jsou především odlesky či zpracování terénu. Vše navíc podtrhuje také snadno ovladatelný fotorežim. Sérii zachycených snímků z PS4 Pro přineseme co nejdříve.



Klíčový je zejména povedený jízdní model, byť ryze arkádový

Mimo kariéru nesmíme zapomínat ani na multiplayer či možnost split-screenu, což rozhodně znamená nějaké ty bodíky navíc. Celkem slušně dokáže zabavit také editor arén, ve kterém si s trochou umu můžete připravit skutečně epické překážkové dráhy. Možností je skutečně mnoho a všemu vévodí pohodlné a uživatelsky přívětivé prostředí.

Co se technického stavu hry týče, mimo občasné propadnutí texturou ve fotorežimu jsme nezaznamenali žádné větší komplikace, a to ani v oblasti audia. Je pravda, že samotné zvukové prezentaci vozů nebylo věnováno tolik pozornosti, veškeré zvuky ovšem překrývá nabušený soundtrack, který jen zvýrazňuje celkové tempo hry. Za něj palec nahoru.