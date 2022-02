Discord si budete moci propojit s účtem PlayStationu. Zatím umí pouze sdílení aktivity

Discord je mezi hráči velmi populární platformou pro komunikaci, ať už textovou nebo hlasovou. V loňském roce oznámil spolupráci s touto společností také PlayStation, ale její první výsledky dorazily až teď. Budete si moci propojit účty Discordu a PSN. Kamarádi tak na vašem profilu uvidí, co na svém PlayStationu zrovna hrajete. To platí pro PS4 i PS5.

Pokud tuto možnost ještě v nastavení vašeho účtu nemůžete najít, tak nepanikařte. Discord ji bude zpřístupňovat postupně, přičemž jako první na řadu přišli hráči z USA. My jsme každopádně možnost propojení účtů v nastavení už našli. Stačí zamířit do sekce "Propojení" v uživatelských nastaveních.

Komunita hráčů doufá, že tohle je jen první krok této spolupráce. Její nemalá část by uvítala, kdyby byl Discord do ekosystému PlayStationu integrovaný více a bylo tak pohodlnější komunikovat s ostatními přímo z konzole. Více informací o tom, co se v tomto ohledu dál chystá, ale bohužel zatím nemáme.

Zdroj: Discord