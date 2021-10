Disney a LucasFilm v prosinci plánují odhalit novou hru z univerza Star Wars

Předevčírem odstartovaly společnosti velkou akci napříč globálními značkami Star Wars včetně videoher, hraček, knížek, komiksů a dalších produktů, která slibuje nové odhalení každé úterý až do konce letošního roku. Akce nese název Bring Home the Bounty a nechybí v ní ani zmínky o videohře.

Quantic Dream možná pracuje na novém projektu z univerza Hvězdných válek

Podle rozvrhu níže by se měla tajemný videohra z univerza Star Wars odhalit 14. prosince, ačkoliv prozatím není jasné, zda půjde o zbrusu nový projekt, nebo něco menšího, případně titul, o kterém již něco víme.

Na cestě je toho totiž opravdu hodně, především od té doby, co se vytvořilo studio LucasFilm Games, které se bude starat výhradně o herní tituly značky Star Wars. Na cestě je tak v tuto chvíli například remake kultovního RPG Knights of the Old Republic, hru s otevřeným světem chystá nově i Ubisoft a nesmíme zapomínat na Quantic Dream a jejich Star Wars titul. Uvidíme tedy v prosinci.