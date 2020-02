Disney odhaluje Star Wars: The High Republic, na hry si ale ještě počkáme

Disney konečně poodhalil, co že to je tajemný Project Luminous, který lákal na novou generaci Hvězdných válek a vypadá to, že na hry si ještě nějakou dobu počkáme. Oficiální název nového kroku do dalších galaxií je Star Wars: The High Republic a v tuto chvíli jde pouze o příběhovou sbírku komiksů a novel, která propojí množství dalších příběhů do jednoho celku.

Prozatím není jasné, zda se vůbec do začátku této éry dočkáme nějaké videohry. Disney navíc dodal, že se High Republic nebude prolínat s videoprodukcí filmů či seriálů, takže je bezpečné předpokládat, že na další herní Hvězdné války si budeme muset ještě počkat. Že by Fallen Order 2?