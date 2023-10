Disney si neví rady s hrami. Uvažuje o akvizici velkého vydavatelství, jako je Electronic Arts

Společnost Disney od svého vzniku nastřádala portfolio s hromadou velkých značek, které se často objevují i v herním světě. V poslední dekádě je ale těch úspěšných titulů o poznání méně, než zklamání. Momentálně to funguje tak, že Disney poskytuje licencím třetím stranám. V budoucnu by se to ale mohlo změnit. Podle reportu webu Bloomberg je CEO Bob Iger tlačen svými zástupci k akvizici velkého herního vydavatelství. Jako příklad je uvedené Electronic Arts, se kterým Disney spolupracuje už dlouhá léta.

Iger se prý k této možnosti přiklánět nechce. V blízké budoucnosti tak budou hry od Disney fungovat stále skrz licencování. Mezi očekávané kousky patří třeba adaptace Iron Mana, Black Panthera a Kapitána Ameriky. Dvě z nich má na starosti právě EA. Jméno této společnosti dost možná padlo ještě z jednoho důvodu. Loni v květnu vyplavaly na povrch spekulace ohledně toho, že EA aktivně hledá společnost, která by vydavatelství odkoupila nebo se s ním spojila. V této záležitosti se měli obrátit na společnosti jako je Disney, Apple, Amazon nebo Comcast. Ředitel EA ale tyto domněnky nedlouho poté popřel.

Nelze popřít, že Disney s vlastní tvorbou her zaspalo. O značky, které by mohly zahýbat herním průmyslem, nouze rozhodně není. Velké tituly si dokážeme představit jako adaptace filmů od Pixaru, mezi značkami 21st Century Fox pak máme Terminátora nebo Aliena a něco pořádného by si po letech zasloužili třeba i Simpsonovi. A to jsme ani nezmínili jejich klasické pohádky. Mezi hrami se nejčastěji setkáváme se značkou Star Wars, ke kterým se v posledních letech přidaly i tituly s hrdiny od Marvelu a jinak to nejspíš nebude ani v blízké budoucnosti.

Bude zajímavé sledovat vývoj okolo těchto událostí. Odkoupení velké společnosti by za nás nebylo tím nejlepším řešením. Momentálně má ale Disney možnost vybudovat něco vlastního úplně od základu. Herním průmyslem se momentálně valí vlna propouštění a spousty vývojáři se zkušenostmi hledají nové působiště. Musíme ale upřímně říct, že tohle je snad ještě méně pravděpodobný scénář, než akvizice EA.

Zdroj: VCG