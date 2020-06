Divinity: Original Sin 2 opět ožívá a dostává další úkoly, bosse i zbroj

Vývojářské studio Larian má plné ruce práce s návratem slavné RPG série Baldur´s Gate, ale mezi tím očividně stíhají někteří vývojáři myslet i na svůj původní majstrštyk v podobě Divinity: Original Sin 2. Hra totiž v průběhu posledního roku dostávala updaty s menšími různorodými přídavky a tím nejnovějším z nich je The Four Relics of Rivellon, který má nabídnout další bosse, výzbroj i questy. Jde tak o největší "Gift Bag", který hra doposud dostala.

Něco podobného se dalo očekávat, protože vývojáři už před Guerrilla Collective Gaming Show slibovali, že se dočkáme kromě novinek o Baldur's Gate 3 i něčeho, co se bude týkat Divinity. The Four Relics of Rivellon bude update, který do hry dostanete zdarma a pokud jste tak hledali nějakou novou záminku, proč si jedno z nejlepších moderních RPG zahrát, tady ji máte.