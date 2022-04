Divize Playstation se rozšíří o celou řadu dalších studií, říká Jim Ryan

Šéf divize Playstation Jim Ryan slibuje celou řadu dalších přírůstků do herního týmu společnosti.

Zatímco Microsoft podniká jednu megalomanskou akvizici za druhou, Sony střílí spíše přesně mířené rány a skupuje špičková herní studia, která budou pro platformu Playstation vytvářet ty nejlepší herní zážitky. V tuto chvíli má divize Playstation pod sebou 18 herních studií a šéf Jim Ryan se v nejnovějším podcastu nechal slyšet, že rozhodně nekončí.

"Playstation Studios máme opravdu skvěle vychytané a jsme spokojeni už řadu let. Velký komerční i recenzentský úspěch našich projektů nám dodal odvahu investovat do budoucích posil týmu mnohem větší částky," řekl Ryan. "Hry které tvoříme jsou stále větší, hezčí a bohatší. Je to skvělé a hráči nám říkají, co chtějí vidět na konzoli Playstation."

Playstation Studios má pod sebou takové špičky oboru, jako je studio Bungie, Bluepoint Games, Housemarque či Insomniac, kteří vyvíjí jedny z nejlepších exkluzivit herní branže. Je tedy zajímavé, kam dál se Sony letos posune.