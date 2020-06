DLC Hellraid pro hru Dying Light se začne prodávat koncem července

Nové DLC pro akci Dying Light jménem Hellraid do hry přináší zcela jiné prostředí, než jsme zvyklí a my si tak budeme moct vychutnat hru v tak trochu více fantasy podobě, ve stylu Dark Souls. Tedy, alespoň co se vzhledu týká.

Podle traileru se můžeme pomalu připravovat na kosení služebníků pekelných a všelijaké jiné démonické havěti, a to, jestli zvolíte meč, sekeru či kladivo bude už jen a pouze na vás.

Hellraid vychází na PC, PS4 a Xbox One už 23. července letošního roku. A pokud vás zajímá více informací, doporučuji se podívat na Steam.