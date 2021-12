DLC pro Cuphead má konečně datum vydání. Na nový ostrov se vydáme v létě

Studio MDHR nebylo ohledně DLC The Delicious Last Course v poslední době moc sdílné. Po jeho odhalení přicházely jen odklady. Naštěstí ho ale hodlají dotáhnout do konce a na nový ostrov jménem Inkwell se vydáme 30. června příštího roku. To bylo odhaleno s parádním trailerem, který představuje i některé z nových bossů.

Kromě nových bossů dojde i na novou hratelnou postavu. Ke Cupheadovi a Mugmanovi se na této výpravě přidá ještě ms. Chalice. Proti nepřátelům budete moci použít nové zbraně, kouzla a Chalice má i pár unikátních schopností.

Co se událo na The Game Awards 2021? Vyhlášení her roku a hromada oznámení

DLC vypadá v pohybu stejně dobře jako původní hra. Nenechte se ale ošálit stylem starých animáků. I když může působit jako hra pro děti, tak Cuphead dokáže potrápit i zkušené hráče.