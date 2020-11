DLC pro náročnou hopsačku Cuphead se odkládá na příští rok

Práce na DLC The Delicious Last Course pro hopsačku Cuphead se bohužel ještě chvíli protáhnou. Vývojáři ze studia MDHR nestíhají přídavek pro hru dokončit včas a odsouvá se tak až na rok 2021. Tak jako v případě mnoha dalších her, i zde je na vině mimo jiné i situace ohledně koronaviru. Je však nutné podotknout, že DLC je oznámené už od roku 2018 a mělo vycházet již minulý rok. Nejde tedy o první odložení tohoto dodatečného obsahu.

"Ve studiu MDHR chceme, aby zde nešlo o nic menšího než naši nejlepší práci. Během vývoje jsme se potýkali s výzvami, abychom všechny své dovednosti vložili do kvality animace, designu a hudby pro Cuphead: The Delicious Last Course. Splnit tento standard bylo obtížné i kvůli globální pandemii, která měla velký vliv na nás i ostatní vývojáře. Museli jsme nakonec udělat obtížné rozhodnutí a odsunout vydání The Delicious Last Course. Nemáme pocit, že by se DLC komunitě zamlouvalo tak, jak bychom si představovali," vysvětluje studio odklad. Přesné datum vydání The Delicious Last Course zatím není známo, musíme se tak spokojit s vědomím, že to bude příští rok.

Hardcore hopsačka Cuphead konečně dorazila na Playstation 4

Hra Cuphead původně vyšla v roce 2017 na Xbox One a PC a uchvátila svět svým stylem animace a vysokou obtížností. Později se hra dostala také na Nintendo Switch a nedávno dorazila na PS4. Celkem se této obtížné hříčky prodalo přes šest milionů kopií.