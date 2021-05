DLSS dostane celá řada nových her včetně No Man's Sky či Everspace 2

Květen přináší DLSS do devíti nových her a rozšiřuje tak seznam na 50 a každý měsíc do něj přibývá stále více novinek. Vůbec poprvé se představí také ve VR titulech.

Nové hry s podporou DLSS

No Man’s Sky : Nadcházející aktualizace přinese NVIDIA DLSS do desktopové i VR verze. Výkon ve 4K díky tomu naroste až o 70 % a hráči se díky tomu mohou těšit na plynulejší i responzivnější hraní, které je zejména ve VR velmi důležité.

: Nadcházející aktualizace přinese NVIDIA DLSS do desktopové i VR verze. Výkon ve 4K díky tomu naroste až o 70 % a hráči se díky tomu mohou těšit na plynulejší i responzivnější hraní, které je zejména ve VR velmi důležité. AMID EVIL : Retro střílečka přidává ray tracing a NVIDIA DLSS, které právě při zapnutém ray tracingu zvedne výkon ve 4K až 2,7násobně.

: Retro střílečka přidává ray tracing a NVIDIA DLSS, které právě při zapnutém ray tracingu zvedne výkon ve 4K až 2,7násobně. Aron’s Adventure : Mix akční adventury a RPG nedávno dostalo aktualizaci s NVIDIA DLSS díky Unreal Engine 4 DLSS pluginu. Nárůst výkonu je až 60% a díky tomu se každý majitel GeForce RTX GPU může těšit na 60 FPS ve 4K.

: Mix akční adventury a RPG nedávno dostalo aktualizaci s NVIDIA DLSS díky Unreal Engine 4 DLSS pluginu. Nárůst výkonu je až 60% a díky tomu se každý majitel GeForce RTX GPU může těšit na 60 FPS ve 4K. Everspace 2 : Vesmírná střílečka s RPG prvky je aktuálně v režimu early access. Dnes získává podporu DLSS s až 80% nárůstem výkonu.

: Vesmírná střílečka s RPG prvky je aktuálně v režimu early access. Dnes získává podporu DLSS s až 80% nárůstem výkonu. Metro Exodus PC Enhanced Edition : 4A Games vydalo začátkem května zásadní update pro Metro Exodus a nechybělo ani DLSS. FPS se díky tomu zvedly až dvojnásobně a RTX GPU se díky tomu stávají skvělou volbou pro hraní Metro Exodus PC Enhanced Edition ve 4K.

: 4A Games vydalo začátkem května zásadní update pro Metro Exodus a nechybělo ani DLSS. FPS se díky tomu zvedly až dvojnásobně a RTX GPU se díky tomu stávají skvělou volbou pro hraní Metro Exodus PC Enhanced Edition ve 4K. Redout: Space Assault : Vesmírná střílečka dnes v nové aktualizaci přidává podporu NVIDIA DLSS a ray-tracovaných efektů.

: Vesmírná střílečka dnes v nové aktualizaci přidává podporu NVIDIA DLSS a ray-tracovaných efektů. Scavengers : Free-to-play střílečka vyšla začátkem května s NVIDIA DLSS. Výkon se na GPU GeForce RTX zvedá až o 40 % a majitelé GeForce RTX řady 30 se tak mohou těší na 60 FPS a více.

: Free-to-play střílečka vyšla začátkem května s NVIDIA DLSS. Výkon se na GPU GeForce RTX zvedá až o 40 % a majitelé GeForce RTX řady 30 se tak mohou těší na 60 FPS a více. Wrench: Simulátor mechanika přidává ray tracing a NVIDIA DLSS, které podstatně zvedne výkon.

DLSS se nyní také dostává vůbec poprvé do oblasti VR her, které jsou pověstné svými nároky na vysoké počty snímků za sekundu. Konkrétně si technologii užijete ve hrách No Man's Sky, Wrench a Into The Radius.

Zdroj: TZ