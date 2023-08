Dnes vychází Baldur's Gate 3, jedno z největších herních dobrodružství letošního roku

Tohle RPG si už dlouhou dobu můžete zahrát v předběžném přístupu na Steamu. Dnes v 17:00 ale vychází v plné verzi a novinek bude víc než dost.

Fanoušci Dungeons & Dragons se mohou radovat. Baldur's Gate 3 je na cestě a po tom, co jsme viděli na Summer Game Festu 2023, se nemůžu dočkat. Díky detailní tvorbě postavy a robustnímu tahovému bojovému systému jsem přesvědčen, že se půjde o jedno z nejlepších RPG letošního roku. S cenovkou 59,99€ ho najdete na Steamu, na další platformy přijde později.

Baldur's Gate 3 má za sebou dlouhou historii. Nešťastný první pokus z dílny Black Isle Studios, jednoho ze spolutvůrců prvních dvou dílů, skončil odložením po ukončení činnosti onoho studia. Když držitel duševního vlastnictví a vydavatel Wizards of the Coast předal štafetu společnosti Larian Studios, začal se rýsovat Baldur's Gate 3 jak jej známe teď.

Společnost Larian potvrdila, že Baldur's Gate 3 vyjde s plnou podporou ovladačů a s kooperací online i na rozdělené obrazovce, což znamená, že budete moci prožít celé dobrodružství ve Faerunu s dalším hráčem na jednom zařízení. Do hraní se budete moci pustit i na Steam Decku, kde bude mít Baldur's Gate plnou podporu. Pokud jde o crossplay, hra bude také podporovat cross-save postup mezi PC, Mac a PS5. Umožní vám tedy přenášet váš uložený postup mezi platformami a pokračovat ve vašem dobrodružství, což využijete až za pár měsíců vyjde verze pro PS5. Postup z předběžného přístupu Baldur's Gate 3 se však nepřenese do plné hry, což je špatná zpráva pro ty, kteří už nějakou dobu hrají.

Vývoj hrdiny plně v rukou hráče

Máme také list všech dostupných tříd, za které si budete moci zahrát. Patří mezi ně Cleric, Fighter, Ranger, Rogue, Warlock, Wizard, Druid, Sorcerer, Barbarian, Bard, Paladin a Monk. Všechny tyto třídy kromě Monka jsme si mohli vyzkoušet v předběžném přístupu. Hra také bude nabízet systém podtříd, kdy každá z již zmíněných tříd bude mít možnost specifičtějšího herního stylu. U Rangera je to například Beast Master, který spočívá, jak název naznačuje, v propojení se zvířecím společníkem jak v boji, tak mimo něj. Na druhou stranu Rogue, který si vybere podtřídu Thief spoléhá na plížení, aby si mohl vzít cokoli a kdykoli chce a také občas někoho podříznout.

Co se týče samotné hratelnosti, většina hry se odehrává v reálném čase. Prozkoumáváte mapu, řešíte hádanky, nacházíte předměty a mluvíte s NPC. Pokud však dojde k násilnostem, čas se pozastaví a postavy se zdvořile střídají v jednání. V těchto chvílích se Baldur's Gate 3 hodně podobá taktickému RPG, kde se určování polohy stejně jako používání dovedností a kouzel stává životně důležitým, pokud chcete udržet členy své party naživu. Stejně jako v předchozích hrách od Larian Studios i Baldur's Gate hojně využívá efekty prostředí. Pokud zasáhnete ohnivým kouzlem louži oleje, vzplane a způsobí velké nepříjemnosti všem nešťastníkům, kteří na ní stojí. Klíčový je také pohyb a určování polohy. Předměty lze házet a nepřátele odstrkovat, což poskytuje bohaté taktické možnosti.

Víc než trocha romantiky

O románky ve hře nebude nouze, už v předběžném přístupu jich je šest a přibydou další. Společnost Larian popisuje tento potenciál lásky ve hře jako „reaktivní systémy po celou dobu cesty vztahu“ spolu se „stovkami permutací, které určují, kam vztah směřuje“. Jak budete komunikovat se svými společníky, budou si na vás vytvářet názory na základě vašich činů, dialogových voleb a toho, s kým se rozhodnete uzavřít spojenectví. Románek s některými společníky může mít negativní dopad na vaše vztahy s ostatními, takže si toho buďte vědomi, až se každý večer usadíte k táboráku. Po vytvoření postavy máte také možnost si vybrat, o kom sníte a kdo vás přitahuje. Nijak to ovšem neomezí vaši možnost navázat vztah s kýmkoli jiným.

Důležitou součástí každého RPG je tvorba postavy. Váš hrdina bude plně přizpůsobitelný, takže si můžete vybrat pohlaví, rasu a fyzické atributy včetně více než 150 různých tváří. Dostanete také možnost vybrat si některé rysy původu, přičemž každý z nich vám poskytne po dvou vlastnostech. Stejně jako u ras se některé původy dobře hodí k určitým třídám. Jelikož se jedná o spin-off Dungeons & Dragons, je logické, že Baldur's Gate 3 obsahuje stejný systém ras. Ta, kterou si vyberete, určuje vaše vrozené silné a slabé stránky a schopnosti, což vám umožňuje dále přizpůsobovat své postavy podle preferovaného herního stylu. Mezi hratelné rasy patří například trpaslík, elf, člověk nebo gnom.

Výběr původu také ovlivní i vašeho NPC společníka. Pokud si během přizpůsobování postavy vyberete původ, budou vaše schopnosti, třída, rasa a pozadí odrážet charakterovou kartu vybraného druha. Společníků nám Larian ukázal už několik.

Astarion, high elf a tulák, který se po staletí potuloval nocí jako upíří zplozenec a sloužil sadistickému pánovi, dokud nebyl unesen. Nyní může navzdory svému vampirismu chodit na světle a možná i uprchnout své minulosti.

Shadowheart, klerička z řad high půlelfů a jedna ze Sharových temných učedníků. Byla vyslána na sebevražednou misi s cílem ukrást předmět velké moci. Zatímco se potýká se svou vírou a podivnou nezkrotnou magií, má nepřátele na všech stranách a dlouho pohřbené tajemství, které musí odhalit.

Gale, lidský čaroděj, který má jedinou touhu - stát se největším čarodějem, jakého kdy Faerun poznal. Jeho touha po magii však vedla ke katastrofě. V jeho hrudi bije Netherská ničivá koule a odpočítává čas do výbuchu, který může srovnat město se zemí.

Lae'zel, bojovnice pocházející z Githyanki, která je zuřivá i na poměry své rasy. S její postupnou proměnou v monstrum, které zapřísáhla zničit, musí nyní dokázat, že je hodna vrátit se ke svému lidu.

Wyll, lidský warlock ze šlechtického rodu, který se proslavil jako „Čepel hraničářů“ se snaží před zraky lidí skrýt svou dohodu s ďáblem a zároveň pekelnému paktu uniknout.

Velmi zajímavou a zároveň pro některé hráče odstrašující informací může být i to, že scénáristka Chrystal Ding v rozhovoru na YouTube kanále Fextralife prozradila, že Baldur's Gate 3 bude obsahovat až 17 000 různých konců. Samozřejmě závisí na mnoha proměnných, které ovlivníte během průchodu hrou. Faktem ovšem zůstává, že 17 000 různých lidí může mít alespoň v detailech rozličné zakončení hry.

Podobně velkým číslem je i stopáž cutscén, kterých má být 174 hodin. Jak je to ale i u zmíněných konců, hráči na první průchod nemají šanci vidět vše, a tedy pokud jste lovec příběhů a rádi zkouknete vše, co hra může nabídnout, řekl bych, že máte na rok vystaráno. Teďka opravdu nevařím z vody. Sami vývojáři se nechali slyšet, že odhadem bude potřeba hru projít osmnáctkrát, abyste viděli většinu obsahu. To v přepočtu na hodiny činí nějakých 1350-1800 hodin herního času. Také tvrdí, že každý průchod hrou by měl být jedinečný a pokaždé byste měli se svou postavou napsat jiný příběh. Nevím jak vy, ale já si dělám čisto v kalendáři až do roku 2025 pro jistotu, že bych chtěl hru dohrát dvacetkrát a ještě to bylo málo.

Jednoznačně se jedná o obrovskou hru, s velkým množstvím obsahu a RPG prvků. Myslím si, že nejen fanoušci D&D, ale i fanoušci RPG obecně se mají na co těšit. Hra dorazí na PC a Mac 3. srpna a 6. září na PlayStation 5.