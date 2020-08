Ubisoft se zdá se chystá zjistit, jak dlouho může dráždit fanoušky série Splinter Cell tím, že nasouká Sama Fishera kamkoliv, jen ne do jeho vlastní hry. Sam se nyní chystá také do úspěšné taktické akce Rainbow Six Siege v novém rozšíření, Operation Shadow Legacy a k ochutnání je i malý teaser.

Plnohodnotné představení se koná 16. srpna od 20:00 hodin našeho času.