Do battle royale taškařice Fall Guys míří Doomguy. Ale jen jako skin

Fall Guys v tuto chvílí úspěšně běží skrze svou druhou sezónu a jedním z největších lákadel pro pravidelné hráče je především aktualizovaná nadílka herních skinů, se kterými můžete udělat dojem na své soupeře.

Prodeje Fall Guys neustávají, přes Steam se prodalo přes 10 milionů kopií

Oficiální Twitter kanál hry DOOM nás nyní potěšil čerstvou informací, že Doomguy míří do světa Fall Guys. Bohužel jen jako skin. Datum vyzrazeno nebylo, ale mělo by to být v brzké době a vyjde vás tradičně na 10 Korun.

D O O M https://t.co/sEFGL9qT6o — DOOM (@DOOM) December 2, 2020

Za chvíli nám startuje také třetí sezóna, tak co se pořádně oháknout?