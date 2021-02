Do Call of Duty: Warzone možná přece jen proniknou zombíci

Do battle royale hitu Call of Duty: Warzone míří každou novou sezónu nějaký nový obsah a nejinak tomu bude ani v sezóně nadcházející. Současná končí za cca týden a hráči už nyní ve hře nechází indicie a náznaky, o co by mohlo jít v té další. A vypadá to, že by do Verdansku mohli zavítat zombíci.

Zombies expert Eric Maynard se podělil na Twitteru, že v uplynulém týdnu se v nemocnici ve Verdansku objevil herní automat, nápadně připomínající ten z Cold War Zombies, včetně interakce označené "ZAI/ACTIVATE_ZOMBIES".

Soooooo.... There's a Cold War Zombies Trial Machine in Hospital On Warzone...



🤔🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/CUw7ZlkAhQ — eric maynard (@EricMaynardII) February 11, 2021

Aby toho nebylo málo, uživatel Redditu s přezdívkou Soggy_nugget86 narazil při běhání po mapě na rádio, které přehrávalo zprávu v ruštině. Šlo o konverzaci několika vojáků ohledně povolení lodi k ukotvení ve Verdansku a o tom, že zásilka je v pořádku.

O co konkrétně jde zatím není jasné, zcela pochopitelně jde o možné náznaky příběhového pozadí a toho, co se bude dít v další sezóně Warzone. Že by se do battle royale konečně přidali zombíci? Je to možné.