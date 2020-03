Do Call of Duty Warzone přibyl konečně i sólo režim

Battle Royal hra Call of Duty Warzone se těší všeobecné oblibě. Hru si čtyři dny od vydání zkusilo již 15 milionů hráčů a čísla stále rostou. Proto se v Activisionu rozhodli, že přidají do hry další žádané prvky a režimy. Prvním z nich je Sólo mód.

Warzone Solos, jak je režim nazván, vám dovolí hrát v "týmech" po jednom hráči. Někdo by mohl namítnout, že hrát sám šlo už od vydání. Ano, to šlo, ovšem jste museli počítat s tím, že narazíte na někoho po dvou či po třech, a to bylo kapku nefér. Solos proto všem, kteří nemají s kým hrát, jde naproti.

Solos je prakticky stejné jako základní hra. Jediná změna přichází samozřejmě v tom, že pokud zemřete v gulagu, je to definitivní konec, protože vás logicky nikdo nemůže vrátit na mapu. Solos se vztahuje pouze na klasický Battle Royale, režim Plunder zůstává beze změny, tedy prozatím.